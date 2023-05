Angelina: “Amici mi ha cambiata. Il rapporto con Wax? So che posso contare sempre su di lui” I quattro finalisti di Amici, Wax, Angelina, Mattia e Isobel, si sono collegati con Verissimo a poche ore alla finale. Ognuno ha ripercorso con Silvia Toffanin la sua avventura nel talent e alcuni legami speciali con gli altri allievi.

A cura di Elisabetta Murina

I quattro finalisti di Amici 23, Wax, Isobel, Angelina e Mattia, sono stati ospiti di Verissimo a poche ore dalla finale di questa sera. Direttamente in collegamento dalla scuola, ciascuno di loro ha parlato della propria esperienza nel talent e dei rapporti speciali nati in questi mesi.

L'amicizia tra Wax e Angelina ad Amici

Angelina ha raccontato a Silvia Toffanin la speciale amicizia che la lega a Wax, di cui si è più volte parlato in questi mesi, tra chi ipotizzava ci fosse anche qualcosa in più. La cantante ha spiegato che è stato un punto di riferimento per lei nell'affrontare questa avventura: "C'è un legame fatto di fiducia, di rispetto e di stima, molto forte. C'è molto sostegno, so che posso contare sempre su di lui, questo da un bel pò di tempo. Mi ha aiutato tantissimo il fatto che lui fosse qui". Wax, seduto al suo fianco, è totalmente d'accordo.

"Amici mi ha tolto tanti problemi", le parole di Angelina

Angelina ha poi parlato del suo approccio alla musica, che è avvenuto in modo del tutto naturale quando era piccola, senza pressioni da parte della famiglia:

Ho imparato forse prima a cantare che a parlare. È stato molto naturale l'approccio alla musica, a casa avevo strumenti musicali ovunque, però non ho mai avuto quella pressione dai miei genitori, non mi hanno mai spinto troppo. Era un modo di comunicare, anche tra di noi. E per me lo è ancora.

Per la cantante, figlia del noto cantautore Pino Mango, la partecipazione ad Amici l'ha aiutata a liberarsi di molti problemi e insicurezze che aveva prima:

Questa esperienza mi ha aiutata, mi ha tolto tanti problemi, dato tanti regali, sorpreso tutti i giorni. È inevitabile che io sia cambiata, è cambiato anche il mio modo di vedere le cose. Ci sono tre persone che mi aspettano fuori, mia mamma, mio fratello e il mio ragazzo.

Isobel parla del rapporto con Cricca

Anche Isobel si è raccontata a Silvia Toffanin, nel corso del collegamento di questo pomeriggio con Verissimo. Dopo aver ricordato la nonna, a cui era molto legata e che sente sempre con lei, la ballerina australiana ha parlato del rapporto con gli altri allievi, in particolare con Cricca, uscito dal talent due settimane fa. "Mi manca tantissimo, è una veramente persona speciale", ha detto la ragazza. Il cantante, proprio nello studio di Verissimo, aveva detto di essere ancora innamorato di lei. "Ho trovato una nuova e seconda famiglia qui, questo percorso è bellissimo anche per quello", ha poi continuato Isobel.