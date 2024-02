Lorella Cuccarini e l’amore per il marito Silvio Testi: “Abbiamo lavorato tanto per restare uniti” Lorella Cuccarini a Verissimo ha parlato dell’amore per il marito Silvio Testi: “Abbiamo vissuto momenti complicati, ma siamo sempre rimasti uniti. Io amo i suoi difetti”. L’insegnante di Amici 23 ha poi commentato la vittoria della sua ex allieva, Angelina, a Sanremo 2024: “Una gioia profonda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Lorella Cuccarini è stata la prima ospite di Verissimo oggi, domenica 25 febbraio 2024. Cantante e showgirl, è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 ed è insegnante di canto ad Amici 23: "Prima di tutto devo ringraziare Maria de Filippi, mi ha dato l'opportunità di far parte di una famiglia. Ho ricominciato una nuova vita, raccontandomi in una maniera diversa" ha dichiarato a Silvia Toffanin all'inizio della sua lunga intervista, prima di parlare della sua famiglia e dell'amore per Silvio Testi, il marito.

Le parole di Lorella Cuccarini a Verissimo

"Amo il mio mestiere" ha dichiarato Lorella Cuccarini prima di ripercorrere, con un video, la sua lunga carriera. Ha ricordato la sua mamma, Maria, e i suoi figli: "Lei era molto pudica, aveva tanti sentimenti. Era una persona di un'altra epoca, aveva paura di essere troppo affettuosa con i figli perché c'era tanto rigore. Dimostrava il suo amore in tanti modi, quello che non mi dava, però, io me lo prendevo. Lavorava fino a notte fonda, non è mai mancato quell'abbraccio in più, conoscendo lei sapevo che il suo era amore vero. Con i miei ragazzi ho smussato quell'atteggiamento. Me li bacio tanto, siamo tanti uniti". Cresciuta senza un padre, Lorella Cuccarini ha aggiunto: "Ho sempre desiderato creare la mia famiglia".

Sul marito Silvio Testi: "Abbiamo lavorato tanto per rimanere uniti"

Su Silvio Testi, il marito, Lorella Cuccarini ha raccontato di aver accettato subito la proposta di matrimonio che lui le fece dopo soli 6 mesi di relazione: "Quando ci conoscemmo era già un produttore ed eravamo entrambi occupati sentimentalmente. Ci siamo ritrovati dopo qualche anno, eravamo single e abbiamo cominciato a guardarci con occhi diversi. Prima dell'amore, è nata una profonda stima tra noi. Abbiamo tante cose in comune. Dopo 6 mesi mi chiese di sposarlo, io non ci pensai un attimo. Dissi subito di sì. Succede che capisci subito che è la persona con cui vuoi costruire una storia bellissima e l'abbiamo costruita. Siamo stati fortunati, ma il nostro è stato anche un lavoro. In ogni famiglia ci sono difficoltà, tempeste da affrontare. Se decidi di lavorare per preservare il tuo mondo, hai fatto la scelta giusta". Hanno affrontato diversi momenti complicati, superati grazie all'amore che li ha tenuti uniti:

Ci sono stati momenti complicati, con il tempo fai i conti con malattie, persone che non ci sono più. Alcune famiglie si sfaldano per problemi che sembrano facili da risolvere. Noi siamo sempre stati vicini, ci amiamo per i nostri difetti e abbiamo imparato a conoscerci. Abbiamo un modo diverso di affrontare le cose, sono più espansiva, lui ha bisogno dei suoi silenzi, dei suoi spazi.

La vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024

Lorella Cuccarini ha poi commentato la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024. La cantante è stata la sua allieva ad Amici 23: "Vedere il suo cambiamento è stata una gioia profonda. La conosco bene, sapevo da cosa partiva. Vederla su quel palco come una tigre, con una grinta e consapevolezza incredibile, mi ha fatto tanto piacere. Durante l'omaggio al papà ero devastata dietro le quinte", le parole a Silvia Toffanin.