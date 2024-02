Vita privata di Lorella Cuccarini: il marito Silvio Testi e i figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio Silvio Testi, 69 anni, produttore musicale e televisivo, è il marito di Lorella Cuccarini. I due sono sposati da 32 anni e sono genitori di quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini. Nato a Viterbo, ha 69 anni ed è un produttore televisivo e musicale. I due si sono conosciuti grazie al lavoro e sono sposati da 32 anni. Insieme hanno avuto quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio, che hanno rispettivamente 29, 27 e 23 anni.

Chi è Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini e produttore musicale e televisivo

Silvio Testi e Lorella Cuccarini

Silvio Testi, all'anagrafe Silvio Capitta, è nato a Viterbo nel 1954 ed è un produttore televisivo. Approda nel mondo del piccolo schermo alla fine degli Anni Settanta, producendo musicalmente Stefania Rotolo nel programma Piccolo Slam. Poi diventa autore e produttore musicale di diversi varietà di Rai Uno, come le varie edizioni di Fantastico e Stasera Niente di Nuovo, l'ultimo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Nel 1987 fonda la società Triangle Production, su cui concentrerà la maggior parte delle sue attività. Poco dopo inizia la collaborazione anche con Mediaset: per Canale 5 firma la produzione musicale e la sigla di Odiens, La notte vola, Buona Domenica, la Stangata e diversi altri.

La lunga storia d'amore: il primo incontro e il matrimonio

Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono conosciuti grazie al lavoro: lui produttore televisivo, lei conduttrice e ballerina. Inizialmente entrambi erano impegnati in un'altra relazione, ma per Cuccarini la scintilla scoppiò subito, anche se l'amore arrivò dopo due anni:

Ci siamo conosciuti sul lavoro in fondo, ma eravamo entrambi impegnati. Ci siamo innamorati dopo due anni, e all’inizio avevamo una gran paura di rovinare il nostro rapporto professionale che era di grande stima reciproca. Ci è andata bene, ci vuole una certa dose di fortuna, ma anche tanta buona volontà.

Sei mesi dopo ill fidanzamento, nel giorno di Natale, Testi fece la proposta di matrimonio alla compagna. Le nozze sono poi furono celebrate a Subiaco il 3 agosto 1991. Ad oggi sono felicemente sposati da 32 anni. In occasione del 30esimo anniversario, la co-conduttrice di Sanremo 2024 ha fatto una romantica dedica al marito, mentre per i 29 anni hanno festeggiato le nozze di granito.

Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio: i figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Lorella Cuccarini e i quattro figli

Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono genitori di quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. La primogenita è nata il 4 agosto 1994, attualmente vive a Milano e lavora come agente immobiliare, mentre il secondo figlio è arrivato a due anni di distanza, il 19 settembre 1996. Il 2 maggio 2000 sono invece nati i gemelli, un maschio e una femmina, che hanno oggi 23 anni. Chiara gioca nella squadra femminile di calcio della Roma ed è una social media manager e content creator, fondatrice della Meros Agency. Giorgio invece porta avanti la sua carriera come deejay.

Il rapporto di Lorella Cuccarini con i suoi quattro figli

Lorella Cuccarini ha un legame molto solido con tutti e quattro i suoi figli, che ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori e dai gossip. Ad oggi, ha raccontato, condivide sui social alcuni scatti dei momenti passati insieme perché grazie a loro vede il bello della sua vita. Non soltanto: la conduttrice non li ha mai lasciati soli nei traguardi importanti delle loro vite, come quando i gemelli Chiara e Giorgio hanno festeggiato il loro 18esimo compleanno. In quell'occasione, ha ribadito che sia lei che il marito saranno sempre al loro fianco. E così è stato: è rimasta al fianco della figlia Chiara quando ha fatto coming out sui social, ribadendo che non ci sarebbe nessun problema se la 23enne amasse una donna.