Chiara Capitta sul coming out, la figlia di Lorella Cuccarini precisa: “Non c’è clamore” Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, gaffa una precisazione a proposito delle dichiarazioni a proposito del suo coming out: “Non c’è clamore o notizia. Non amo stare al centro dell’attenzione”.

A cura di Stefania Rocco

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, fa una precisazione a proposito del coming out fatto qualche giorno fa attraverso una Instagram story. La giovane, raggiunta da Pipol Gossip, ha fatto sapere di non volere rilasciare alcuna dichiarazione a proposito di questa vicenda. Disabituata all’attenzione mediatica – non lavora nel mondo dello spettacolo – Chiara ha precisato: “In verità, tutto quello che sentivo di dire sul tema l'ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c'è notizia o clamore e non amo stare al centro dell'attenzione”.

Il coming out di Chiara Capitta

L’attenzione mediatica intorno alla figura di Chiara è cresciuta esponenzialmente con le dichiarazioni di qualche giorno fa. Era stato un utente a chiedere via Instagram se si fosse mai innamorata di una ragazza. A quella domanda, Chiara aveva risposto così: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

Chi è Chiara Capitta

Chiara Capitta, classe 2000, è la figlia minore di Lorella Cuccarini e e del marito Silvio Testi. Ha un fratello gemello, Giorgio. Il 2 maggio prossimo, i due figli gemelli della showgirl e coach di Amici compiranno 23 anni. Chiara e Giorgio hanno due fratelli maggiori: Sara, nata nel 1994, e Giovanni, nato nel 1996. Chiara gioca nella squadra femminile della Roma, squadra nella quale è tesserata da quando aveva 12 anni e con la quale ha vinto un campionato, per poi approdare nella Premavera. A soli 15 anni, ha esordito in serie B. Ha inoltre giocato, nel ruolo di capitano, nella Rappresentativa della Lazio. Oltre alla carriere sportiva, supporto la madre in qualità di sua social media manager, come Cuccarini stessa aveva rivelato in un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2021.