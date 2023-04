Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini fa coming out: “Posso innamorarmi di un uomo o di una donna” Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini e capitano della Roma femminile di calcio, ha svelato il suo orientamento sessuale rispondendo alle domande dei fan su Instagram: “Non sono una fan delle etichette”.

Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini, svela il suo orientamento sessuale rispondendo alle domande dei fan su Instagram. La domanda: "Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?", "Sei etero?", "Sei mai uscita con una ragazza?". Risposta: "Non ho mai amato le etichette". Chiara Capitta è il capitano Roma di calcio femminile.

Le parole di Chiara Capitta

Proprio pochi giorni fa Chiara ha risposto alle domande dei follower riguardo la sua vita privata. Sono venute fuori tre domande molto personali, che Chiara ha raggruppato dando una risposta esaustiva. Le domande: “Sei etero”, “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?” e “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”. T

Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza.

Una posizione che ha fatto notizia anche in riferimento a quelle che sono le posizioni certamente più bloccate di Lorella Cuccarini, che si è detta favorevole alle unioni civili ma di non essere d'accordo con l'utero in affitto.

La carriera sportiva di Chiara Capitta

Chiara Capitta ha cominciato a giocare a calcio sin dalla tenera età. A sei anni, giocava in squadre maschili. All'età di 12 anni entra a far parte della Roma Femminile e vince il campionato con le Giovanissime. Nel 2015 diventa Capitano e disputa un campionato con la Primavera. All'età di quindici anni, esordisce in Prima Squadra in Serie B. Ha giocato anche in Nazionale under 15 e nella Rappresentativa del Lazio per tre anni, scendendo in campo con la fascia da capitano. Ha giocato come mezzapunta e come centrocampista centrale. Ora ricopre il ruolo di difensore centrale ed ha la fascia da capitano, militando con la Roma femminile in Serie C.