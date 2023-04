Chi è Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Capitano della Roma femminile Chiara Capitta è la figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta, nata nel maggio del 2000. Calciatrice e social media manager, è stata molto chiacchierata a seguito del suo coming out, avvenuto sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Chiara Capitta, classe 2000, è la figlia di Lorella Cuccarini, ballerina, cantante e insegnante ad Amici 22, e Silvio Capitta, produttore discografico conosciuto da tutti con il nome di Silvio Testi. La 23enne è difensore centrale e Capitano della squadra femminile della Roma che milita in Serie C. Negli ultimi giorni si è parlato molto di lei a seguito del coming out avvenuto sui social, in risposta alle domande di alcuni followers. Dopo l'attenzione mediatica venutasi a creare nei suoi confronti, ha poi dichiarato di non voler aggiungere altri dettagli sulla questione.

Chi è Chiara Capitta, calciatrice e social media manager

Nata il 1 maggio 2000, Chiara Capitta ha da sempre coltivato la sua passione per il calcio, militando nella squadra femminile della Roma, di cui è diventata difensore centrale oltre che Capitano. Accanto allo sport, la figlia di Lorella Cuccarini è anche una creator digitale e nel maggio 2022 ha aperto una sua agenzia di marketing, la Meros Agency, che si occupa di creare e valorizzare contenuti digitali, da veicolare tramite social e non solo. Sul suo profilo Instagram conta quasi 35mila follower e condivide spesso foto delle sue attività.

La vita privata di Chiara Capitta: "Posso innamorarmi di un uomo o di una donna"

Il suo nome è balzato all'attenzione del web perché chiacchierando su Instagram con alcuni followers, ha risposto ad alcune domande riguardanti il suo privato, dichiarando di potersi innamorare sia di un uomo che di una donna. A seguito del suo coming out, la ragazza ha poi smorzato l'attenzione venutasi a creare attorno alle sua parole, dicendo che nelle sue dichiarazioni "non c'è alcun notizia e nessun clamore", senza rinnegare quanto detto in precedenza.

Chiara Capitta, fonte Instagram

Il legame privato e professionale con la mamma Lorella Cuccarini

Chiara ha un fratello gemello Giorgio, con il quale ha un bellissimo rapporto. Prima di lui sono nati Sara, nel 1994 che attualmente vive a Milano dove lavora in un'azienda immobiliare, e Giovanni che invece fa il deejay. Il legame con papà Silvio Testi e mamma Lorella Cuccarini è incredibile, sono infatti una famiglia molto unita, come mostrano le foto pubblicate sui social, in cui si mostrano in tutto il loro splendore. A questo proposito, la showgirl in un'intervista rilasciata a Diva e Donna, parlando dei suoi figli ha dichiarato:

Non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo. Oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo. È questa la mia più grande tranquillità.