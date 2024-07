video suggerito

Visitare il balcone più famoso al mondo ora è possibile: apre al pubblico la terrazza di Buckingham Palace Sono terminati i lavori di restauro dell'ala est di Buckingham Palace: ora sarà possibile accedere alle sale che conducono al balcone più famoso al mondo.

A cura di Arianna Colzi

Il balcone di Buckingham Palace

Re Carlo III si prepara ad aprire Buckingham Palace. Il sovrano, che ha appena conferito il mandato al leader labourista Kier Starmer, che ora formerà il primo governo non conservatore dopo 14 anni, apre al pubblico l'ala Est del palazzo voluto dal Duca di Buckingham. I lavori di restauro del palazzo si dovrebbero concludere nel 2027, ma l'ala Est è già stata completamente restaurata: si tratta della parta del Palace in cui si trova il celebre balcone dal quale la Famiglia Reale si affaccia durante le celebrazioni pubbliche o i matrimoni e che ora può essere visitabile.

Visitare il balcone di Buckingham Palace

Il balcone più famoso al mondo, quello di Buckingham Palace, apre le porte ai sudditi. Nell'ala Est, infatti, oltre alle sale di rappresentanza dove il re riceve Capi di Stato e ospiti, ci sono una serie di stanze che conducono al balcone arredate da re Giorgio IV il Reggente, dove si sono tenuti tutti i grandi momenti della Monarchia britannica del secolo scorso, e non solo. Soltanto nel Novecento, da quel balcone, si sono affacciati la regina Elisabetta II e Filippo dopo l'incoronazione e il matrimonio, l'allora principe Carlo dopo il matrimonio con Lady Diana, senza dimenticare la recente incoronazione di Carlo III e i saluti alla folla dopo il matrimonio da parte di William e Kate.

Il matrimonio della Regina Elisabetta e di Filippo

Il balcone è stato voluto dal principe Alberto di Saxe Coburgo Gotha, marito della regina Vittoria, vero innovatore della Corona. L'architetto britannico Edward Blore, colui che propose e progettò l'intera ala Est, del Palazzo accettò la richiesta del principe Alberto di avere una terrazza che consentisse alla Famiglia Reale di riunirsi di fronte alla folla e comunicare con i sudditi, soprattutto in occasione delle celebrazioni pubbliche. La regina Vittoria si affacciò per la prima volta nel 1851, in occasione della Grande Esposizione.

La principessa Diana e il principe Carlo sul balcone dopo le nozze

Le visite guidate organizzate nell'ala Est faranno ammirare ai visitatori il salotto giallo con camino in stile orientale e la sala che conduce al celebre balcone. Qui troviamo un meraviglioso lampadario in vetro a forma di fiore di loto restaurato e anche due arazzi di origine cinese risalenti al diciottesimo secolo, regalo dell'Imperatore Guangxu alla regina Vittoria.