Buckingham Palace viene aperto al pubblico: quanto costa visitare l'ala mai vista prima Re Carlo III ha annunciato l'apertura al pubblico di una nuova residenza reale: a partire dalla prossima estate sarà possibile visitare l'ala est di Buckingham Palace. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo luogo iconico.

A cura di Valeria Paglionico

Re Carlo III potrà pure aver ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche a causa delle cure contro il cancro ma non per questo ha rinunciato al suo più grande obiettivo: quello di modernizzare la monarchia inglese, rendendola più snella e accessibile. Se di recente aveva annunciato l'apertura al pubblico di Balmoral, la residenza preferita di Elisabetta II, ora ha diffuso una nuova notizia ufficiale legata alle proprietà reali: la prossima estate si potrà accedere anche a un'ala di Buckingham Palace che fino ad ora era rimasta privata. Ecco qual è l'area messa a disposizione delle visite turistiche e quanto costa accedervi.

Quando e come visitare l'ala est del palazzo reale

Buckingham Palace è il quartier generale dei Windsor, il simbolo per eccellenza della corona britannica, dal cui balcone si sono sempre affacciati i reali durante gli eventi istituzionali importanti, dalle cerimonie legate a precise ricorrenze ai Royal Wedding. I turisti appassionati di tutto ciò che è legato alla vita di corte saranno lieti di sapere che la prossima estate, per la precisione dal 15 luglio al 31 agosto, verrà data la possibilità di accedere all'ala orientale del palazzo, quella in cui dal 1851 i reali si riuniscono prima delle apparizioni ufficiali sull'iconico balcone. I biglietti per la visita guidata saranno disponibili a partire dal 9 aprile sul sito della Royal Collection Trust, costeranno 75 sterline e permetteranno di accedere alle State Rooms, ovvero le stanze dell'ala est a tema cinese e arredate con le opere più belle della collezione reale.

L'iconico balcone di Buckingham Palace

Cosa comprende il tour di Buckingham Palace

Il tour dell'ala est di Buckingham Palace avverrà al fianco di una guida esperta e prevederà la visita al Salotto giallo, al Corridoio principale e alla Sala centrale che porta al famoso balcone. Le stanze recentemente restaurate sono arricchite sia da storiche foto della famiglia reale che da opere d'arte leggendarie come i dipinti di Franz Xaver Winterhalter, Sir Thomas Lawrence e Thomas Gainsborough. Affreschi sulle pareti, saloni da sogno, lampadari scintillanti e tappeti preziosi: la passeggiata nella residenza reale si concluderà nelle State Rooms, è da qui che si uscirà all'aperto nel Garden Café e nel Garden Shop.

Una delle State Rooms

Buckingham Palace, la storia dell'ala est

Per quale motivo l'ala est di Buckingham Palace è tanto famosa? Per capirlo è necessario tornare alle "origini". Giorgio IV, zio di Vittoria (che all'epoca era solo una comune reale), commissionò la conversione di Buckingham House in un palazzo all'architetto Josh Nash. Quello che allora era il re, Guglielmo IV, preferì però vivere a Clarence House durante il suo breve regno. Non appena diventata regina d'Inghilterra, Vittoria decise di usare per la prima volta l'edificio come residenza principale di un monarca, chiedendo all'architetto Edward Blore di fare delle modifiche per ospitare la sua numerosa famiglia. Fu proprio tra il 1847 e il 1849 che venne aggiunta l'ala est nella parte anteriore, caratterizzata da un cortile aperto a ferro di cavallo e dal famoso balcone. Successivamente fu il principe Alberto a trasformare quest'ultimo nel simbolo della monarchia, fu infatti il primo a sostenere l'importanza delle apparizioni pubbliche reali in questa location per essere a più stretto contatto con i sudditi.

Buckingham Palace