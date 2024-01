Golden Globe 2024, tutti i vincitori: successo per Oppenheimer, nessuno premio a Io Capitano Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, a Los Angeles, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024. Oppenheimer di Cristopher Nolan ha conquistato cinque statuette, una di queste vinta da Cillian Murphy come miglior attore in un film drammatico. Nessun premio per Io Capitano di Matteo Garrone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, in diretta dal Beverly Hilton Hotel a Los Angeles, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024. A trionfare, durante l'81 edizione, sono stati Oppenheimer di Cristopher Nolan e la serie Succession, che hanno conquistato rispettivamente cinque e quattro statuette. Premiati anche Barbie e The Bear. Nessun riconoscimento per l'italiano Io Capitano di Matteo Garrone, che è stato battuto da Anatomia di Una Caduta nella categoria miglior film non inglese.

I Golden 2024: la lista completa

Miglior film drammatico : Oppenheimer

: Oppenheimer Miglior film commedia o musicale : Povere creature

: Povere creature Miglior film non in inglese : Anatomia di una caduta

: Anatomia di una caduta Miglior film d’animazione : Il ragazzo e L’Airone

: Il ragazzo e L’Airone Miglior blockbuster : Barbie

: Barbie Miglior regista : Christopher Nolan — Oppenheimer

: Christopher Nolan — Oppenheimer Migliore sceneggiatura : Justine Triet, Arthur Harari – Anatomia di una caduta

: Justine Triet, Arthur Harari – Anatomia di una caduta Miglior attore in un film drammatico : Cillian Murphy — Oppenheimer

: Cillian Murphy — Oppenheimer Migliore attrice in un film drammatico : Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

: Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon Miglior attore in un film commedia o musical : Paul Giamatti — The Holdovers – Lezioni di vita

: Paul Giamatti — The Holdovers – Lezioni di vita Migliore attrice in un film commedia o musicale : Emma Stone – Povere creature!

: Emma Stone – Povere creature! Miglior attore non protagonista : Robert Downey Jr. — Oppenheimer

: Robert Downey Jr. — Oppenheimer Migliore attrice non protagonista : Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers – Lezioni di vita

: Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers – Lezioni di vita Migliore colonna sonora originale : Ludwig Göransson — Oppenheimer

: Ludwig Göransson — Oppenheimer Migliore canzone originale: Barbie — What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas