Golden Globe 2025, tutti i vincitori: successo per Emilia Pérez, nessun premio a Vermiglio Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Los Angeles si è tenuta la cerimonia di premiazione die Golden Globebes 2025. A trionfare sono stati il film “Emilia Pérez” e la serie “Shōgun”, conquistando quattro premi ciascuno. Nessun premio per Vermiglio di Maura Delpero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella note tra il 5 e il 6 gennaio è andata in onda la cerimonia dei Golden Globes 2025, in diretta dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. A trionfare durante l'82esima edizione – presentata dall'attrice e scrittrice Nikki Glaser – è stato il film Emilia Pérez e la serie Shōgun, aggiudicandosi quattro premi. Nessun riconoscimento per l'italiano Vermiglio di Maura Delpero (candidato all'Oscar come miglior film internazionale) che era candidato come miglior film straniero.

I Golden 2025: la lista completa

Emilia Pérez ha ottenuto quattro riconoscimenti: Miglior film commedia o musicale, Miglior film in lingua straniera, Miglior attrice non protagonista grazie a Zoe Saldana e Miglior canzone originale con El mal. The Brutalist ha trionfato come Miglior film drammatico, Miglior regia e Miglior attore in un film drammatico per l'interpretazione dell'attore protagonista Adrien Brody.

Miglior film drammatico: The Brutalist

The Brutalist Miglior film commedia o musicale: Emilia Pérez

Emilia Pérez Miglior film in lingua straniera: Emilia Pérez

Emilia Pérez Miglior film d’animazione: Flow – Un mondo da salvare

Flow – Un mondo da salvare Miglior risultato al cinema e al box office: Wicked

Wicked Miglior regista: Brady Corbet – The Brutalist

Brady Corbet – The Brutalist Migliore sceneggiatura: Peter Straughan – Conclave

Peter Straughan – Conclave Miglior attore in un film drammatico: Adrien Brody -The Brutalist

Adrien Brody -The Brutalist Migliore attrice in un film drammatico: Fernanda Torres -Ainda estou aqui

Fernanda Torres -Ainda estou aqui Miglior attore in un film commedia o musicale: Sebastian Stan – A Different Man

Sebastian Stan – A Different Man Migliore attrice in un film commedia o musicale: Demi Moore – The Substance

Demi Moore – The Substance Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin – A Real Pain

Kieran Culkin – A Real Pain Migliore attrice non protagonista: Zoe Saldana – Emilia Pérez

Zoe Saldana – Emilia Pérez Migliore colonna sonora originale: Trent Reznor e Atticus Ross – Challengers

Trent Reznor e Atticus Ross – Challengers Migliore canzone originale: El mal – Emilia Pérez