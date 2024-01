Golden Globe 2024, Io Capitano di Garrone punta a un premio ma non ci sarà diretta Tv in Italia Il 7 gennaio 2024 è il giorno della cerimonia dei Golden Globe 2024, con il film di Garrone candidato come miglior film straniero. La cerimonia, per la prima volta dopo anni, non sarà visibile in diretta in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi è il giorno dei Golden Globe 2024 e il regista romano con il suo Io capitano è in gara, nominato nella categoria Miglior film straniero. Quella che andrà in scena il 7 gennaio 2024 è l'81ma edizione dei premi sono i più importanti al mondo per il cinema e la televisione, organizzati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA): saranno premiati i migliori film e programmi televisivi dell'anno.

I Golden Globe Awards sono considerati anche il momento di avvio della stagione dei premi del cinema, una sorta di antipasto degli Oscar, oltre a essere un termometro, un indicatore importante sui probabili favoriti alla vittoria della più ambita statuetta.

Tra le candidature spicca per l'Italia quella di Matteo Garrone e del film "Io, Capitano" come miglior film straniero. Il regista punta a un premio nell'anno in cui ha portato nelle sale uno dei film più significativi della sua carriera, incentrato sul racconto della vicenda di due ragazzi senegalesi che decidono di affrontare la traversata del deserto e del Mediterraneo per arrivare clandestinamente in Italia. Il film è stato accolto dal favore della critica e soprattutto elogiato per il valore del suo racconto, essendo il primo a fare luce su ciò che accade prima di qualcosa che arriva a conoscenza solo sotto forma di disgrazie in mare.

Leggi anche Io Capitano verso gli Oscar 2024: il film di Garrone nella shortlist dei 15 migliori film stranieri

Io Capitano candidato come miglior film straniero

Io Capitano si giocherà il Golden Globe nella categoria Miglior film straniero (non in lingua inglese) con altri cinque film: il francese “Anatomia di una caduta” (Neon) — France, il finlandese “Foglie al vento” ( disponibile su Mubi); lo statunitense “Past Lives” (A24), lo spagnolo “Society of the Snow” (Netflix) e il britannico “The Zone of Interest” (A24) — United Kingdom.

Barbie e Oppenheimer protagonisti ai Golden Globe

Manco a dirlo la cerimonia di quest'anno rappresenterà una sfida tra quelli che sono stati i film simbolo di questa stagione molto positiva per il cinema, ovvero Oppenheimer e Barbie (qui tutte le categorie e le nomination). Le due pellicole, pur dal tono e dai contenuti diametralmente opposti, sono riusciti a catalizzare l'attenzione internazionale, uscendo nelle sale nella stessa data in molti paesi, discorso non valido per l'Italia.

Non c'è diretta dei Golden Globe in Italia

Purtroppo non è prevista la diretta per la tv italiana. La cerimonia, che avrà inizio quando in Italia saranno le 2 dell'8 gennaio e che sarà presentata dal cabarettista americano Joy Koy, andrà in onda negli Stati Uniti su CBS e in streaming su Paramount+. In Italia salta il tradizionale appuntamento con Sky, che trasmetteva la cerimonia da anni e l'anno scorso era tornata a proporre la cerimonia dopo che quest'ultima era saltata nel 2022.