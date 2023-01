Kaley Cuoco col pancione ai Golden Globe 2023: è eterea in lilla per il primo red carpet in gravidanza Kaley Cuoco è stata tra le grandi protagoniste dei Golden Globe 2023 che si sono tenuti questa notte a Beverly Hills. Sul red carpet ha sfilato in lilla al fianco del compagno, mettendo in risalto il meraviglioso pancione con un sinuoso abito plissettato.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte si sono tenuti a Beverly Hills i Golden Globe 2023, evento arrivato alla sua 80esima edizione che anche quest'anno ha premiato i talenti del mondo del cinema e della tv, primo tra tutti Steven Spielberg. Le star che hanno sfilato sul red carpet sono state moltissime e tutte si sono sfidate a colpi di stile, da Margot Robbie in total pink come la sua Barbie a Jenna Ortega in versione dea greca dopo il successo di Mercoledì Addams. Ad aver incantato il pubblico per bellezza e stile è stata Kaley Cuoco, la ex Penny di Bing Bang Theory, che ha sfilato col pancione in vista al fianco del compagno Tom Pelphrey: ecco chi ha firmato il suo abito etereo in color lavanda.

Kaley Cuoco, il red carpet di coppia con Tom Pelphrey

Kaley Cuoco è incinta: dopo due matrimoni finiti, il primo con Ryan Sweeting, il secondo con Karl Cook, ha finalmente ritrovato l'amore al fianco di Tom Pelphrey, il compagno da cui aspetta il primo figlio. I due hanno partecipato insieme ai Golden Globe 2023, apparendo adorabili e innamorati fianco a fianco tra baci e sorrisi complici di fronte ai riflettori. Lui ha puntato tutto su un classico smoking bicolor in bianco e nero (con tanto di papillon) di Luba's Tailoring, lei ha preferito qualcosa di più etereo, trasformandosi in una vera e propria dea della maternità. Per il suo primo tappeto rosso in gravidanza si è affidata a Vera Wang, che ha realizzato per lei uno splendido abito premaman in color lavanda.

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey

L'abito color lavanda di Kaley Cuoco

Il maxi dress è un modello lungo e sinuoso in color lavanda: è leggermente plissettato all-over, è caratterizzato da un taglio molto alto che mette in risalto il pancione con eleganza e ha dei dettagli gioielli sia intorno al punto vita che sulle spalline sottili. Per completare il tutto Kaley ha scelto dei gioielli di diamanti di Rahaminov, dagli orecchini pendenti ai maxi anelli, e una clutch di Jimmy Choo. Ha detto addio ai capelli biondi "alla Penny", ora porta la chioma castano scuro e con la frangetta a tendina. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'attrice non ha potuto fare a meno di cullare il pancione con dolcezza, a prova del fatto che non vede l'ora di essere mamma. Insomma, i tempi di Big Bang Theory sono ormai un lontano ricordo: la Cuoco è pronta per dare il via a una nuova fase della sua vita.