Cara Delevingne al Super Bowl 2023: mostra gli addominali con la t-shirt dedicata a Rihanna Rihanna è stata la grande protagonista del Super Bowl che è andato in scena questa notte, anche se tra gli spalti dell’Arena le star non sono mancate. Cara Delevingne, in particolare, ha celebrato il ritorno della popstar sul palco con una t-shirt personalizzata e a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notta alla State Farm Arena di Glendale, in Arizona, è andato in scena il Super Bowl 2023, l'attesissima finale della National Football League che quest'anno ha visto sfidarsi i Philadelphia Eagles e il Kansas City. La vera protagonista della serata, però, è stata Rihanna, tornata sul palco per l'halftime show a sei anni dal suo ultimo album. La performance è stata letteralmente esplosiva e non solo perché l'ha vista esibirsi in un medley dei suoi più grandi successi, da Diamonds a Work, la popstar ha anche annunciato la seconda gravidanza con un outfit rosso fuoco che ha messo in risalto il pancione. Tra il pubblico c'erano moltissime star ma è stata soprattutto Cara Delevingne a trovare un modo super trendy per celebrare il ritorno alla musica della cantante.

Il look per il Super Bowl di Cara Delevingne

Il Super Bowl è uno degli eventi più attesi dell'anno in America e anche in questo 2023 non ha deluso le aspettative del pubblico. Rihanna ha dominato la serata, dando prova di essere anche un "animale da palcoscenico". Tra gli spalti dell'Arena non sono mancate le star, anche se è stata soprattutto Cara Delevingne ad attirare le attenzioni del pubblico, il motivo? Al motto di #teamRihanna, ha trovato un modo davvero originale per renderle omaggio. Ha puntato tutto su un look cozy con jeans baggy, giacca in stile college e cappello con la visiera. È stata però la t-shirt personalizzata a fare la differenza.

Cara Delevingne con la t–shirt dedicata a Rihanna

Cara Delevingne e l'omaggio a Rihanna

L'attrice ha infatti sfoggiato una t-shirt oversize a maniche corte e a fondo bianco, decorata sul petto con la scritta total black che recita: "Concerto di Rihanna interrotto da una partita di calcio, strano ma qualsiasi cosa". Ha mostrato il capo in un post social, rivelando che anche la parte interna aveva una stampa dedicata alla popstar. Cara ha infatti alzato la maglietta mostrando gli addominali e il viso della cantante con indosso l'elmetto del Super Bowl stampato sul tessuto. Insomma, la Delevingne "una di noi": aspettava con ansia il ritorno di Rihanna e non ha potuto fare a meno di celebrarlo con stile.