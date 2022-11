Il ritorno di Rihanna in total white: nel nuovo video abbina l’abito lingerie al bomber “doppio” Rihanna è tornata a fare musica, ha lanciato il nuovo singolo Lift Me Up del quale ha appena rilasciato anche il videoclip. Cosa sfoggia? Per il gran ritorno ha puntato sul total white ma non ha rinunciato a un dettaglio sopra le righe.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche anno a questa parte Rihanna ha temporaneamente abbandonato la musica per dedicarsi alla sua attività di imprenditrice, ha lanciato il brand Fenty, dando vita sia a una collezione beauty che a una linea di lingerie chiamata Savage. Oggi però è tornata alla sua più grande passione firmando la colonna sonora del film Black Panther. Si intitola Lift Me Up ed è una ballata romantica e nostalgica che sta già scalando le classifiche internazionali. Dopo essere tornata su un red carpet a pochi mesi dal parto (lo ha fatto in occasione della prima della pellicola), ha lanciato il videoclip: ecco cosa ha indossato per il ritorno alla musica.

Il look candido di Rihanna

Dopo 6 anni di stop Rihanna è tornata a fare musica: il suo nuovo singolo si intitola Lift Me Up e anticipa l'uscita di Anti, un album inedito. Entusiasta di questa esperienza, sui social ha condiviso alcune immagini del making-of del videoclip che accompagna la canzone. La popstar appare sullo sfondo di una meravigliosa spiaggia al tramonto e sfoggia un elegante e sensuale look total white. Ha fasciato la silhouette con un lungo abito candido, modello slip dress di The Row, al quale ha aggiunto un corsetto in tinta steccato e vintage. Per completare il tutto ha scelto un accessorio davvero originale: un bomber coordinato della collezione S/S 2023 di Vetements che all'altezza della cerniera ha attaccato un altro cappotto identico (portato come una sorta di strascico).

Rihanna con abito The Row e bomber Vetements

Rihanna torna ai suoi ricci naturali

Niente tacchi a spillo a scarpe glamour, Rihanna ha preferito la comodità: è rimasta a piedi nudi e ha passeggiato con sinuosità sulla spiaggia scelta come set. Non ha rinunciato ai gioielli oversize, primi tra tutti gli anelli di Loree Rodkin, che sono andati ad arricchire con un tocco rock il suo look etereo.

Rihanna con gli anelli Loree Rodkin

Per quanto riguarda il trucco, ha optato per un ombretto candido e per un rossetto nude leggermente più marcato, mentre in fatto di capelli ha detto addio ai "colpi di testa" che hanno caratterizzato i primi anni di carriera, dalla tintura rosso fuoco ai pixie cut. Ora Rihanna porta la chioma lunga e al naturale, ovvero nerissima e con delle adorabili beach waves.