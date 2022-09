Rihanna in cuissardes e giacca sportiva: il look street e glamour dopo l’annuncio del Super Bowl Rihanna ha annunciato a sorpresa che sarà la star del Super Bowl 2023, evento che segnerà il suo ritorno alla musica. Come ha festeggiato? Uscendo tra le strade di New York col compagno in minidress e cuissardes alla coscia.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna sta vivendo un momento davvero magico della sua vita e non solo perché è diventata mamma da pochi mesi: nelle ultime ore ha annunciato a sorpresa che sarà la star del Super Bowl 2023, dove si esibirà live per la prima volta dopo anni. Inizialmente aveva postato sui social una foto allusiva con il pallone da football targato NFL in primo piano, poi nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. L'evento dovrebbe segnare il ritorno di Riri alla musica, visto che preannuncerebbe l'uscita di un nuovo album. Come ha festeggiato la popstar? Con un'uscita all'insegna del glamour tra le strade di New York in compagnia di ASAP Rocky: ecco cosa ha indossato la diva.

Il minidress drappeggiato di Rihanna

Rihanna sarà la star dell‘Halftime Show al prossimo Super Bowl e, nell'attesa di vederla ancora una volta alle prese con una performance musicale, ci si può "accontentare" delle sue apparizioni pubbliche. Nelle ultime ore è uscita tra le strade di New York col compagno e per l'occasione ha mixato alla perfezione stile glamour e casual. L'avevamo lasciata con maxi t-shirt e stivali over poche settimane dopo il parto, oggi la ritroviamo in splendida forma con indosso un minidress aderente e drappeggiato in grigio, un modello firmato Dion Lee che sul davanti lascia le gambe scoperte, mentre sulla parte posteriore ha un sinuoso strascico.

Cuissardes Balenciaga

Rihanna coi cuissardes griffati

Per completare il tutto la popstar ha scelto un accessorio "a contrasto": se da un lato il mini abito è elegante e sensuale, la giacca a righe sui toni del fango è sportiva e tecnica (a firmarla è stata sempre la Maison Dion Lee). Non non sono mancati i gioielli di diamanti di Briony Raymond e la clutch bag vintage: quest'ultima è total black e ricoperta di pelliccia e fa parte di una delle vecchie collezioni che Tom Ford ha realizzato per Gucci. A fare la differenza sono state le scarpe, un paio di cuissardes alla coscia in pelle nera firmati Balenciaga ( prezzo 1.890 euro). Insomma, Rihanna è riuscita a rendere sporty un outfit da sera: in quante prenderanno ispirazione da lei per i loro eventi autunnali?