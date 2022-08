Il cambio look di Rihanna dopo il parto: torna al lavoro con gli stivali che sembrano pantaloni Rihanna si sta godendo la maternità lontana dai riflettori, ma alcune foto sono diventate virali. Motivo? Il drastico cambio look e i cuissard “da gatta con gli stivali”

A cura di Beatrice Manca

foto d’archivio

T-shirt stampata, minigonna e cuissard da vera "gatta con gli stivali": anche dopo il parto, la popstar Rihanna continua a stupire con i suoi look. La cantante ha abbandonato i look premaman sexy e glamour che l'hanno accompagnata durante la gravidanza per sfoggiare un nuovo stile, più urban, rilassato e oversize. In questi mesi Rihanna ha scelto di godersi la maternità lontana dai riflettori, ma alcune foto scattate a New York sono diventate virali. Motivo? Gli stivali-pantaloni larghissimi, che sembrano usciti da una fiaba o da un dipinto fiammingo (e sono il modello più cool del prossimo inverno).

Rihanna lancia i cuissard XXL

La cantante Rihanna è stata paparazzata insieme al compagno ASAP Rocky a New York, dove si trovava per lavoro. Se il prossimo progetto è ancora top secret, il look è già virale: nelle foto Rihanna indossava una t-shirt oversize con la copertina di un album di RZA e una minigonna in denim di R13 e una borsa pitonata vintage di Gucci. Nonostante i cambiamenti naturali dovuti al parto, Rihanna è apparsa più cool che mai con un rossetto scarlatto e maxi orecchini a cerchio. Ma il dettaglio che farà tendenza sono le scarpe: nonostante il caldo dell'estate newyorkese la cantante ha indossato degli stivali maxi, alti fin sopra la coscia e larghi, come quelli del famoso gatto delle fiabe. Si tratta di un modello del brand Y/Project fresco fresco di passerella: gli stivali sono stati presentati durante la sfilata Primavera/Estate 2023.

I cuissard di Rihanna sono firmati Y/Project

Un modello così particolare o si ama o si odia: di sicuro però la scelta di Rihanna non è casuale e ci anticipa qualcosa sulle prossime tendenze. Sappiamo che i cuissard sono tra le scarpe di tendenza dell'inverno ma le più audaci possono già sfoggiarli in queste giornate piovose di fine estate, a patto di mantenere il look casual e di avere la nonchalance di Rihanna!