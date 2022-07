Rihanna dopo il parto cambia stile: addio look audaci, ora veste casual con le sneakers Nelle prime foto dopo il parto Rihanna appare sorridente e serena, ma con uno stile totalmente diverso: jeans, felpa oversize e ciondolo portafortuna.

A cura di Beatrice Manca

Dopo una gravidanza vissuta sotto i riflettori e look premaman sempre più audaci, Rihanna è sparita dai radar: a maggio è nato il primo figlio e da allora ha deciso di godersi la maternità in assoluta privacy, limitando al minimo le uscite pubbliche e tenendosi alla larga anche dai social. Adesso però la popstar delle Barbados è tornata in pubblico: la cantante ha visitato una mostra d'arte su Frida Kahlo con un outfit total black casual e chic.

Rihanna torna in pubblico dopo il parto

La prima apparizione pubblica dopo il parto, in realtà, è stata al Wireless Festival di Londra. Sempre a Londra la cantante ha deciso di visitare una mostra sui geni messicani per incontrare, seppur virtualmente, il suo idolo Frida Kahlo. Gli organizzatori della mostra hanno condiviso le foto della loro ospite vip su Instagram, scrivendo: "Stiamo urlando dentro!"

Il look total black di Rihanna

Nelle foto vediamo una nuova Rihanna: ha lasciato da parte i top stringati, le minigonne di cristalli e i look super glamour se sensuali sfoggiati con il pancione per concedersi la comodità di un look total black leggermente oversize. La cantante ha indossato un paio di jeans neri e una felpa con maniche svasate e dettagli in pizzo. Per completare il look ha indossato un paio di sneakers bianche e una collana con maxi ciondolo pendente, forse un portafortuna. Ha lasciato i lunghi capelli neri morbidamente appoggiati su una spalla e pettinati con onde naturali. Lei e ASAP Rocky, giurano le fonti vicine alla coppia, non potrebbero essere più felici di così: si godono la famiglia lontani dai riflettori e c'è chi parla già di nozze all'orizzonte…