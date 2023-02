ASAP Rocky celebra l’amore per Rihanna: l’omaggio romantico nascosto nel look del Super Bowl Il compagno di Rihanna, ASAP Rocky, diventerà di nuovo papà: durante il Super Bowl era in prima fila ad applaudirla. Avete notato l’omaggio romantico nascosto nel look?

A cura di Beatrice Manca

Mentre in Italia si recuperava il sonno perduto durante la maratona del Festival di Sanremo, negli Stati Uniti andava in onda il Super Bowl, l'evento sportivo capace di fermare un paese intero per una notte. Oltre alla partita di football (quest'anno si sfidavano Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles) il momento clou della serata è l'halftime show, un vero e proprio concerto che si tiene tra primo e secondo tempo, quest'anno tenuto da Rihanna: la popstar ha lasciato tutti senza parole con il look rosso fuoco che annunciava la seconda gravidanza. A fare il tifo per lei, tra il pubblico, c'era anche il compagno A$AP Rocky che ha sfoggiato un look con un romantico omaggio.

Rihanna e A$AP Rocky aspettano il secondo figlio

A$AP Rocky è un rapper newyorkese legato sentimentalmente alla popstar Rihanna: i due, dopo una lunga amicizia e molto gossip, hanno confermato di avere una relazione nel 2020. L'anno successivo hanno annunciato al mondo di aspettare un figlio insieme: sin dalla nascita i genitori hanno voluto proteggere la sua privacy, mostrandolo raramente al pubblico. Il ‘debutto' social del piccolo è avvenuto su TikTok. Adesso Rihanna e A$AP Rocky si preparano ad accogliere il bebé numero 2 e ci aspettiamo look premaman ancora più spettacolari!

Rihanna al Super Bowl con una tuta Loewe

La dedica d'amore di A$AP Rocky a Rihanna

Il rapper era tra il pubblico del Super Bowl a fare il tifo per Rihanna, compagna e madre dei suoi bambini. L'amore per lei è stato gridato al mondo attraverso un dettaglio di stile: A$AP Rocky indossava infatti una varsity jacket di pelle di Jeff Hamilton, personalizzata con la stampa della bandiera americana. Sul retro della giacca campeggiava una mano tatuata che tiene un pallone da football: è una copia della foto con cui Rihanna ha annunciato la partecipazione al Super Bowl!

Leggi anche Rihanna infiamma il Super Bowl in rosso: la tuta aperta sulla pancia rivela la seconda gravidanza

La foto con cui Rihanna ha annunciato la partecipazione al Super Bowl

Il rapper ha completato il look con pantaloni oversize, una cintura scintillante e una bandana al collo sopra il tank top bianco. In molti sui social hanno fatto notare il suo entusiasmo da fan di Rihanna, prima ancora che da compagno: la giacca è un regalo di San Valentino in anticipo?