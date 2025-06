Qual è il significato del nuovo nome di Shiloh Jolie Pitt

video suggerito

Shiloh Jolie Pitt sta crescendo e, sebbene viva la sua vita lontana dai riflettori, riesce lo stesso a far parlare di sé. Di recente ha cambiato nome: ecco come si fa chiamare e il motivo della sua scelta.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo è ormai invaso dai nepo-baby, ovvero i "figli di" che provano a ripercorrere le orme dei genitori, dando spesso prova di grande talento. Certo, sono avvantaggiati dal loro cognome "famoso", ma è chiaro che devono anche dimostrare di avere delle doti. È il caso, ad esempio, di Shiloh Jolie Pitt, la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, che da sempre si è distinta per la sua incredibile bellezza. Sebbene si tenga a debita distanza dai riflettori, sta inseguendo la sua passione per la danza e in alcune occasioni è anche diventata protagonista di alcuni video musicali. Il dettaglio che l'ha portata al centro dell'attenzione dei media? Ha deciso di cambiare nome: ecco come si fa chiamare oggi.

Shiloh ha rinunciato al cognome del padre

Shiloh Jolie Pitt ha 19 anni e fin dalla nascita è sempre stata abituati ai riflettori. Da bambina ha calcato i red carpet internazionali con i genitori, incantando con la bellezza eterea che ha ereditato, ma ad oggi preferisce vivere la sua vita lontana dal patinato mondo dello spettacolo. Negli anni, inoltre, ha sempre dimostrato di sapersi reinventare, andando alla ricerca della sua identità. Dopo che da piccola scelse di farsi chiamare John (e di vestirsi da maschio), ora ha deciso di cambiare ancora una volta nome. Innanzitutto ha abbandonando legalmente il cognome Pitt nel 2024, rendendo ancora più netta la distanza dell'attore non solo dalla sua ex moglie ma anche dai figli.

Come si fa chiamare oggi Shiloh

La figlia di Brad e Angelina ha anche rinunciato al nome Shiloh, ora si fa chiamare semplicemente Shi Jolie. Si tratta dello pseudonimo che ha usato per presentarsi al mondo in campo artistico come ballerina e coreografa: ha voluto mantenere il profondo legame con la mamma ma allo stesso tempo ha lasciato emergere la sua identità con un'abbreviazione originale e contemporanea del nome. Ora si sente libera di andare a conquista del mondo del ballo, certa del fatto che sarà capace di mettere in mostra l'innato talento al di là del cognome "famoso" che si porta dietro.