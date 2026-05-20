Zahara Jolie Pitt si è laureata: alla consegna del diploma cancella il cognome del padre

Zahara Jolie Pitt si è appena laureata e alla cerimonia di ritiro di diploma ha voluto al suo fianco sia i fratelli che la mamma. Nessuna traccia, invece, di papà Brad, del quale avrebbe addirittura “cancellato” il cognome.

Angelina Jolie e Brad Pitt non sono più una coppia dal 2016, ovvero da quando l'attrice ha chiesto il divorzio, accusando l'ex marito di aver abusato sia di lei che dei figli. Oggi, però, non è solo quest'ultima ad aver preso le distanze dal divo, anche gli eredi pare che non vogliano avere più niente a che fare con lui. A darne l'ennesima prova è stata Zahara Jolie Pitt che, in occasione della cerimonia di laurea che l'ha vista grande protagonista nelle ultime ore, ha voluto che il cognome del padre venisse letteralmente cancellato.

In cosa si è laureata Zahara Jolie Pitt

Zahara Jolie Pitt, la figlia 21enne di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: si è appena laureata in Psicologia, portando a termine il percorso di studi intrapreso qualche anno fa allo Spelman College di Atlanta, in Georgia. La cerimonia per il ritiro del diploma si è tenuta in forma privata ma, stando alle indiscrezioni, al fianco della giovane c'erano sia la mamma che i fratelli, che non hanno esitato a fare il tifo per lei. Il grande assente, invece, era il papà Brad Pitt, che a quanto pare non avrebbe neppure chiesto un biglietto per partecipare all'evento. Il motivo? Probabilmente i rapporti travagliati con i figli, che non avrebbero gradito la sua presenza in un momento tanto importante.

La scelta dei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt

C'è stato, inoltre, un altro dettaglio che ha attirato le attenzioni dei presenti: nel momento in cui la neo-laureata è salita sul palco per ritirare il diploma di laurea, si è fatta chiamare semplicemente Zahara Marley Jolie. Ha dunque "cancellato" il cognome del padre, ribadendo la sua volontà di non voler avere più niente in comune con lui. Al contrario, invece, con mamma Angelina condividerebbe un rapporto davvero speciale, tanto da definirla "la donna più altruista, amorevole e comprensiva che conosca". A seguire l'esempio di Zahara sono stati anche i fratelli Maddox, Shiloh e Vivienne, che ormai si fanno identificare solo col cognome "Jolie".