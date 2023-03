Rihanna brilla col reggiseno di cristalli (e una collana sul pancione da oltre un milione di euro) Rihanna era al party degli Oscar organizzato da Beyoncé. Ha scelto un look scintillante e body chain di diamanti sulla pancia (è in attesa del secondo figlio).

A cura di Giusy Dente

La serata degli Oscar non si esaurisce col fatidico momento di premiazione e consegna delle statuette. Le celebrities continuano a festeggiare e divertirsi recandosi a party, a cui vengono invitati modelli, attori, registi, cantanti. Uno dei più famosi eventi post cerimonia è il Vanity Fair Oscar Party, che anche quest'anno come sempre ha ospitato decine di star del mondo dello spettacolo. Ma non mancano anche feste organizzate privatamente, che hanno una lista di invitati davvero esclusiva: accedere è impossibile anche per fotografi e paparazzi. Madonna, per esempio, era presente alla festa organizzata da Gucci. Rihanna, invece, si è recata a quella organizzata da Beyoncé e Jay-Z. E per l'occasione non poteva che imporsi con un look glamour da vera diva con pancione in primo piano: la cantante è in attesa del secondo figlio.

Rihanna, quattro look in una sera

Rihanna è stata una delle protagoniste della notte degli Oscar. La cantante era nominata nella categoria Miglior canzone originale per il brano Lift Me Up, facente parte della colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever. Non ha portato a casa la statuetta, ma è stata sicuramente sotto gli occhi di tutti e ha attirato l'attenzione per i suoi ben quatto cambi d'abito. La star è stata una delle ultime a sfilare sul fatidico red carpet della cerimonia, o meglio: sull'inedita passerella color champagne, la nuova nuance scelta quest'anno per la prima volta.

in foto: collana Bayco

Ha scelto un grintoso look total black da vera guerriera della maternità firmato Maison Alaïa, con pancione bene in vista. Poi si è cambiata e si è esibita sul palco con un completo scintillante di Maison Margiela, con cristalli lucenti sulla pancia. Ha indossato una pelliccia verde con gonna coordinata e guanti (total look di Bottega Veneta) all'interno del Dolby Theatre, per poi cambiarsi una quarta volta alla festa dell'amica e collega Beyoncé.

Rihanna è una party girl col pancione

All'annuale party esclusivo di Beyoncé e Jay-Z, Rihanna ha indossato un look prezioso. Ha abbinato una bralette tempestata di cristalli firmata Valentino e una gonna scintillante, con un ampio trench rosa bubblegum davvero chic al di sopra. Hanno attirato l'attenzione i gioielli preziosi della cantante. Collana con triplo filo di diamanti, anello, e body chain (la collana "da pancia") sono tutti firmati Bayco. Quest'ultima, una creazione personalizzata con diamanti incastonati nel platino secondo Page Six avrebbe un valore di 1,7 milioni di euro.