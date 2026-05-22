Venduta la villa al mare della famiglia Kennedy: oltre 1,5 milioni per la tenuta con spiaggia privata

Si chiama Breakwater Shores ed è una enorme proprietà a Cape Cod appartenuta ai Kennedy. L’ultima erede della famiglia ha deciso di metterla in vendita, ottenendo oltre 1,5 milioni dall’operazione.

Sotheby’s

I Kennedy ha fatto la storia degli Stati Uniti ma da qualche giorno se ne sta parlando molto per un motivo che non c'entra nulla con il tragico assassinio del Presidente John Fitzgerald. Una delle proprietà più amate dalla nota famiglia, una villa al mare in stile ranch, è stata messa in vendita da Kathleen Kennedy Townsend, figlia maggiore dell'ex procuratore generale Robert F. Kennedy, e in pochi giorni la cessione è avvenuta al prezzo di 1,59 milioni di dollari.

La storia della casa al mare dei Kennedy

Si chiama Breakwater Shores ed è una enorme proprietà a Cape Cod appartenuta alla famiglia Kennedy. Situata a circa 2 km dalla tenuta Hyannis Port, è una villa-ranch in stile vittoriano che si estende su 1.000 metri quadrati divisi su tre piani. Conta 5 camere da letto e 5 bagni ed è dotata di uno spazioso giardino sul retro che confina con un adorabile laghetto. Il suo punto forte, però, è l'accesso privato alla spiaggia vicina. Acquistata negli anni '50 da Robert F. ed Ethel Kennedy, successivamente è passata a Kathleen Kennedy Townsend, figlia maggiore dell'ex procuratore generale degli Stati Uniti Robert F. Kennedy, nonché la prima donna a ricoprire la carica di vicegovernatore del Maryland.

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La tenuta al mare venduta in 10 giorni

Kathleen Kennedy Townsend ha sempre avuto un rapporto speciale con questa villa sul mare: non solo ci ha trascorso tutte le estati della sua infanzia, ha anche provato a trasformarla in un punto di ritrovo per i suoi cari, perpetuando così la tradizione di famiglia che prevedeva delle grandi reunion all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

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Lo scorso 6 maggio, però, ha deciso di metterla in vendita e, stando alle indiscrezioni, sarebbe stata venduta in meno di 10 giorni. Sebbene inizialmente non fosse stato indicato pubblicamente il suo prezzo, è emerso che il nuovo proprietario l'ha pagata 1,59 milioni di dollari. Sia il prezzo che la velocità della compravendita sarebbero in piena linea con il mercato immobiliare della zona, dove in media le proprietà riescono a trovare un acquirente disposto a sborsare cifre da capogiro in pochissimi giorni.