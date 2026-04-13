Lyons, il villaggio medievale irlandese in vendita: costa 20 milioni di euro

Sotheby’s International Realty

Siete stanchi della frenetica vita di città, fatta di corse tra i mezzi pubblici e serate di relax in un piccolo monolocale? A partire da oggi avete la possibilità di cambiare vita: la Sotheby's International Realty ha messo in vendita un intero villaggio irlandese che sembra essere uscito da una fiaba. Si chiama Lyons, si estende su 20 acri e, oltre a nascondere una storia molto particolare, è anche incredibilmente suggestivo grazie alle sue iconiche casette in pietra risalenti all'800. Quanto costa acquistare una simile proprietà? "Solo" 20 milioni di euro.

La storia del villaggio di Lyons

Lyons, sulle rive del Grand Canal, nella contea di Kildare (a circa 30 minuti d'auto da Dublino), è uno dei villaggi residenziali privati più straordinari d'Irlanda. Nato come villaggio di mulini lungo il canale, a partire dal 760 d.C. divenne residenza dei re del Leinster. Negli anni '20 del XIX secolo, invece, venne trasformato in un vero e proprio villaggio con tanto di locanda, caserma di polizia, scuola e un cortile per le chiuse.

Sotheby’s International Realty

Dopo essere totalmente negli anni '90 da Tony Ryan, il fondatore di Ryanair, è diventato un vero e proprio gioiellino dall'importante valenza storica. Immerso tra meravigliosi paesaggi bucolici, oggi è contraddistinto da adorabili cottage in pietra con laghetti e giardini privati, mulini ad acqua e cortili in fiore, all'interno arredati in chiave iper-contemporanea. Nel villaggio, inoltre, non mancano la spa, i campi da golf, le sale da ricevimento, i ristoranti (tra cui uno stellato) e i frutteti: insomma, tutto il necessario per renderlo il tempio della tranquillità e della maestosità.

Sotheby’s International Realty

Il villaggio può essere trasformato in un resort di lusso

Dopo la morte di Tony Ryan, il villaggio di Lyons è stato acquistato dall'imprenditore Barry O'Callaghan, che ha pensato bene di trasformarlo in un resort a 5 stelle, il Cliff Lyons, al quale si accede solo attraverso un enorme cancello che porta su un lungo viale alberato. Ora, però, pare che il proprietario voglia disfarsene, visto che è stato messo in vendita su Sotheby's International Realty. Il prezzo? Ben 20 milioni di euro ma, in compenso, si ha la possibilità di possedere un pezzo del patrimonio culturale e architettonico irlandese. Stando alle previsioni, probabilmente verrà utilizzato come un'ottima opportunità di investimento, da trasformare in un luogo di vacanza extra lusso. Chi deciderà di spendere tanto per accaparrarsi il suggestivo villaggio irlandese?