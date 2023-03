Giulia De Lellis smentisce il flirt in corso con Andrea Damante: “Ho scelto Carlo Beretta” È bastato un intervento di Giulia De Lellis a spegnere le voci di un riavvicinamento in corso ad Andrea Damante. “Il mio fidanzato mi salva spesso la vita, non ha caso ho scelto lui”, ha scritto a proposito di Carlo Beretta.

A cura di Stefania Rocco

Non c'è alcun riavvicinamento in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A chiarirlo è stata l'influencer che, parlando del fidanzato Carlo Beretta in una Instagram stories, ne ha approfittato per smentire le indiscrezione a proposito del flirt in corso con il suo ex compagno più famoso.

Gli elementi che suggerivano il ritorno di fiamma

A lasciare intendere che Andrea e Giulia si fossero riavvicinati erano stati una serie di elementi. Intanto, il momento di nostalgia vissuto da Giulia durante l'esibizione di Rihanna, protagonista dell'Halftime del Superbowl. Giulia aveva condiviso sui social la canzone "Stay", brano che era stato la colonna sonora della sua ultima esterna con Andrea prima della scelta a Uomini e Donne che aveva segnato l'inizio della loro storia d'amore. A gettare benzina sul fuoco ci aveva pensato il settimanale Chi con un servizio dedicato proprio al presunto ritorno di fiamma tra i due, avvistati insieme a una festa durante la recente settimana della moda. In realtà, a Fanpage.it, Giacomo Urtis, anche lui presente al party in questione, aveva chiarito che i due non erano arrivati insieme.

La smentita di Giulia De Lellis

A chiarire definitivamente come stanno le cose è stata Giulia con una Instagram stories. La influencer, per la prima volta da settimane, ha parlato del fidanzato Carlo Beretta. Chiacchierando con le sue follower alle quali aveva raccontato del recente viaggio a Londra, Giulia ha detto: "Tra un piantino e l'altro sono arrivata a Londra. Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui…) mi porta a cena nel mio ristorante preferito". Quella dichiarazione è stata accompagnata da una foto di coppia scattata proprio nella capitale britannica. Hanno invece fatto perdere le proprie tracce Damante e la fidanzata Elisa Visari. Il settimanale Chi aveva raccontato la burrascosa separazione avvenuta tra i due a causa di alcuni sms che l'attrice avrebbe scoperto sul cellulare del fidanzato, indirizzati proprio a Giulia. Nessuno dei due ha voluto commentare l'indiscrezione.