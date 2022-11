Luca Argentero geloso di Cristina Marino che apprezza il fascino di Rkomi: “È sempre svestito” Ospite a Che tempo che fa, Luca Argentero gioca sulla gelosia per la moglie Cristina Marino. Tira in ballo Stefano De Martino: “Un problema di famiglia” e commenta il torso nudo di Rkomi, che secondo l’attrice ha un fascino sotto il travestimento da ultimo della classe.

A cura di Giulia Turco

Luca Argentero e Cristina Marino sono ospiti a Che Tempo che Fa per promuovere la loro partecipazione a Celebrity Hunted. Coppia di gioco e di vita, i due attori sono in attesa della secondogenita in famiglia. La loro complicità è sempre alle stelle, così come la gelosia di Argentero per la moglie Cristina che in passato avrebbe sollevato un certo interesse nei confronti di Stefano De Martino. Tra battute e velate verità, i due portano in scena un divertente siparietto coniugale.

La gelosia di Argentero tra De Martino e Rkomi

"Devi sapere Fabio che mia moglie mi rinfaccia ogni giorno che non ci hai invitati nella stessa puntata di Timothée Chalamet", spiega l'attore a Fazio. "Ma per fortuna stasera c'è Stefano De Martino, che è un altro problema di famiglia", scherza. "Devi capire che nella generazione di Instagram, se io metto un like ad una donna è un problema, se lei lo mette a Stefano De Martino invece va bene", si sfoga ironicamente Argentero tra le risate del pubblico. "Non mi do pace su questa cosa. Dice che mette like perché sono belle foto, ma è tutto sexy e unto, dai. Io ormai per ragioni anagrafiche non posso più farle queste cose". Sul set di Celebrity Hunted, la coppia ha avuto modo di conoscere anche Rkomi, artista e giudice di X Factor. "Rkomi sembra un po' lo sfigato della classe, ma in realtà è un ragazzo estremamente sensibile", puntualizza Cristina. "Si traveste da sfigato…", spiega. "Si sveste più che si traveste", precisa Argentero che ha davanti sul led la foto del cantante a torso nudo sul palco di Sanremo.

Quando De Martino tentò di bloccare Cristina Marino

Un anno prima nel corso della trasmissione Rai di Alessandro Cattelan ‘Da Grande’, Luca Argentero confessava al conduttore la sua gelosia per Stefano De Martino. “Mia moglie gli mette sempre like, dice che ha un profilo curato”. Cattelan aveva incalzato con un annuncio ironico rivolto a De Martino: “Blocca le nostre mogli, tanto sei pieno di follower ti prego”. Il siparietto era arrivato fino al diretto interessato. De Martino aveva pubblicato lo screenshot del momento in cui ha tentato di bloccare le due donne, con scritto: “Non ce la faccio, non me la sento…”.