Luca Argentero e Cristina Marino, un bacio prima di entrare in diretta a Che tempo che fa Il bacio dietro le quinte prima di entrare in diretta a “Che Tempo Che Fa”. Luca Argentero e Cristina Marino sono la nuova coppia più bella del mondo.

Luca Argentero e Cristina Marino sono stati gli ospiti più in vista della puntata di Che Tempo Che Fa del 20 novembre. Hanno parlato del loro rapporto professionale, entrambi protagonisti di Celebrity Hunted 3, hanno poi raccontato i loro progetti e c'è stato anche spazio per un pizzico di gelosia che Luca Argentero ha mostrato di avere su Rkomi. Nel dietro le quinte, però, prima di entrare in studio, spunta una foto che li mostra complici e teneri. È stata pubblicata dall'ufficio stampa della coppia: "Un bacio prima di entrare. Un modo di darsi forza e confermare il loro amore e la loro complicità prima di entrare da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per parlare di Celebrity Hunted 3".

Luca Argentero e Cristina Marino, il siparietto su Rkomi

Ospite della puntata di domenica 20 novembre di Che Tempo Che Fa, Luca Argentero e Cristina Marino, al sesto mese di gravidanza, hanno dimostrato ancora una volta la loro complicità, come abbiamo già documentato: "Devi sapere Fabio che mia moglie mi rinfaccia ogni giorno che non ci hai invitati nella stessa puntata di Timothée Chalamet. Ma per fortuna stasera c'è Stefano De Martino, che è un altro problema di famiglia". La coppia, grazie a Celebrity Hunted 3, ha poi conosciuto anche Rkomi: "Si traveste da sfigato della classe", spiega Cristina, "ma in realtà è un ragazzo estremamente sensibile". Battuta di Luca Argentero: "Si sveste, più che traveste".

Luca Argentero e Cristina Marino stanno insieme dal 2015

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015, sul set di "Vacanze ai Caraibi". È il 10 dicembre 2019 quando annunciano, attraverso i social media, di essere in attesa della loro prima figlia, che nascerà il 20 maggio 2020: Nina Speranza Argentero. I due attori si sposano un anno dopo, il 5 giugno 2021, a Citta delle Pieve, in Umbria, dove tuttora risiedono.