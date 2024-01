Perché negli Stati Uniti e su TikTok tutti vogliono una borraccia La celebre borraccia Stanley Cup è stata realizzata in edizione limitata per San Valentino in collaborazione con Starbucks: ecco perché questo oggetto è andato esaurito ovunque. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Le Stanley Cup in edizione limitata per San Valentino

Su TikTok e negli Stati Uniti tutti stanno impazzendo per una borraccia. Stanley, azienda statunitense, ha lanciato le sue "tazze termiche" Stanley Cup in edizione limitata per San Valentino in collaborazione con Starbucks, suscitando un incredibile clamore. Le borracce vengono vendute esclusivamente negli store Target, una catena di grandi magazzini americani, presi d'assalto per l'oggetto cult del momento che costa 45 dollari e ormai sold out quasi ovunque. Ma perché una semplice borraccia ha mandato in tilt social e consumatori?

La Stanley Cup

La borraccia più desiderata del 2024

Le Stanley Cup, disponibili nei colori Cosmo Pink e Target Red, sono disponibili anche su siti di rivendita come eBay, dove vengono acquistate anche per 300 dollari, il che non sorprende visto che Starbucks ha confermato che le tazze non verranno rifornite. L'esclusività del prodotto, dunque, e la FOMO (Fear of missing out) di perdersi il prodotto più chiacchierato del momento sembra aver provocato un fenomeno che va ben oltre il semplice marketing.

I due colori delle Stanley Cup

Prima di tutto, però, è necessario sottolineare che cos'è una Stanley Cup, prodotto già molto popolare negli Stati Uniti e non solo. Si tratta di una borraccia prodotta dall'omonimo brand e si ispira alla coppa che viene consegnata a chi vince, appunto, la Stanley cup, ossia il campionato della National Hockey League negli Stati Uniti. Si tratta di un brand che gode di un'ottima reputazione, soprattutto per la qualità delle sue borracce termiche.

Un modello tradizionale di Stanley Cup

Perché tutti vogliono la Stanley Cup in edizione limitata

Prima dell'edizione limitata di San Valentino, esistevano già gli hashtag come il #WaterTok sotto il quale vengono raggruppati video di utenti che mostrano le loro borracce. Attualmente i video con l'hashtag #StanleyCup hanno più di 172milioni di visualizzazioni. I fruitori sono perlopiù ragazzi, Millennials o Generazione Z, un fatto davvero anomalo per un brand che ha alle spalle 100 anni storia.

L'isteria che si è generata dietro alle Stanley Cup in edizione San Valentino è stata oggetto di analisi da parte di molti esperti. La fondatrice di un blog per gli acquisti Ashlee LeSueur ha raccontato all'Huff Post che il successo della borraccia potrebbe essere dovuto a due fattori: il rosa, colore dell'anno grazie al Barbiecore, e il fatto che sia un prodotto unico, raro e non replicabile. "La rarità del prodotto permette ai consumatori di sentirsi come se stessero ottenendo qualcosa di speciale che non tutti hanno, garantendo un senso di privilegio e inclusività", ha raccontato LeSueur.

La Stanley Cup x Starbucks

Un bisogno di appartenenza che ha portato, come accennato, alla nascita di vere e proprie aste anche su eBay con la borraccia, ormai introvabile, che viene venduta anche a 350 euro.