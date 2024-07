video suggerito

All’asta il bikini gold della principessa Leila: il capo cult di Star Wars venduto a oltre 160mila euro Ricordate la principessa Leila ne Il ritorno dello Jedi? Il costume gold che indossò quando venne catturata è andato all’asta: ecco a quanto è stato venduto il capo cult della saga di Star Wars. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Guerre stellari, la saga fantascientifica ideata e scritta da George Lucas, è tra i film cult che hanno fatto la storia del cinema, tanto che ancora oggi, nonostante siano passati decenni dal suo lancio, continua a essere apprezzatissimo in ogni parte del mondo. Non sorprende, dunque, che di recente abbia attirato non poche attenzioni l'asta di uno degli oggetti simbolo de Il ritorno dello Jedi, il costume d'oro della principessa Leila: ecco a quanto è stato battuto all'asta e chi è il fortunato che se lo è aggiudicato.

Come nacque il costume d'oro della principessa Leila

Ricordate la principessa Leila nel film Il ritorno dello Jedi? Venne catturata da Jabba the Hutt e costretta alla schiavitù ed è proprio in quelle scene che indossò il costume gold diventato leggendario. Si tratta di un set composto da 7 pezzi, ovvero il reggiseno e gli slip ma anche gli anelli sui fianchi e i braccialetti, a realizzarlo fu il gioielliere e scultore Richard Miller, che con resina e uretano trasformò in realtà gli schizzi del costumista Nilo Rodis-Jamero. L'attrice Carrie Fisher non lo indossò con particolare piacere, si sentiva nuda e sessualizzata in quella versione ma, come spiegato dallo stesso Miller, l'aspetto succinto del capo voleva mostrare la crescita di Leila.

Carrie Fisher ne Il ritorno dello Jedi

L'asta degli oggetti cult di Hollywood

Oggi il costume diventato un cult tra i fan di Star Wars è tornato ad attirare le attenzioni dei media e il motivo è molto semplice: è stato battuto all'asta presso la Heritage Auctions di Dallas insieme ad altri 500 pezzi che hanno fatto la storia di Hollywood. Il coordinato total gold è stato venduto per 175.000 dollari (oltre 161.000 euro) ma, a dispetto di quanto si possa pensare, non era l'accessorio più prezioso dell'asta. A fruttare ben 1,55 milioni di dollari è stato un modello dello Y-wing usato nel film Una nuova speranza per rappresentare l'attacco alla Morte Nera prima della distruzione per mano di Darth Vader. Insomma, Star Wars continua a essere un cult e sono moltissimi coloro che farebbero di tutto pur di aggiudicarsi un oggetto iconico legato alla saga.