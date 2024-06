Perché un’action figure di Star Wars è diventata il giocattolo vintage più costoso al mondo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre creduto che i giocattoli della vostra infanzia avessero un valore semplicemente affettivo? Probabilmente vi sbagliavate, alcuni di loro sono veri e propri "gioiellini" che si trasformano in pezzi da collezione unici nel loro genere. Che sia perché sono ormai andati fuori produzione o perché ciclicamente tornano in voga ma in versione rinnovata, ma la cosa certa è che finiscono spesso sugli e-commerce di accessori vintage a prezzi da capogiro È il caso di un'action figure vintage di Star Wars, che proprio di recente è diventato il giocattolo più prezioso mai venduto all'asta: ecco qual è il suo valore.

La storia dell'action figure di Boba Fett

L'action figure di cui si parla molto da qualche giorno a questa parte è quella di Boba Fett lanciarazzi, ovvero il cacciatore di taglie di Star Wars. Risale al 1979, è dipinta a mano e alta 9 cm ma non è mai stata rilasciata ufficialmente nei negozi. Venne prodotto dall'azienda Kenner per essere inviata in regalo a coloro che acquistavano "a distanza", facendosi recapitare i prodotti per posta, ma alla fine non arrivò mai ai clienti perché ritirato dalla produzione. Il razzo di plastica, infatti, esponeva i bambini a un potenziale rischio soffocamento. I dipendenti dell'azienda, però, conservarono alcuni modelli prima che venissero distrutti e ad oggi uno di loro ha ben pensato di metterlo in vendita. Durante un'asta organizzata da Heritage Auctions l'action figure è stata battuta per 525.000 dollari (più di 488.000 euro), praticamente il prezzo di una casa da oltre 100 mq. Il giocattolo ha così preso il posto di Barbie, che con i suoi 302.500 dollari dal 2010 era il giocattolo vintage più prezioso al mondo.

L'action figure messa in vendita da Heritage Auctions

Perché i giocattoli vintage valgono tanto

In tutto le action figure di Boba Fett dovevano essere 11 ma al momento non si sa che fine abbiano fatto le altre 10 prodotte alla fine degli anni '70. Per quale motivo i giocattoli vintage raggiungono valori tanto elevati? Si tratta di un mercato instabile nel quale domina l'effetto nostalgia. Sono moltissimi coloro che ricordano con affetto i giocattoli che li hanno accompagnati nell'infanzia e che ora sognano di stringerli ancora una volta tra le mani. Considerando il fatto che non esistono prezzi precisi e che il più delle volte le compravendite avvengono tra privati, si prova però il più possibile a speculare. Le action figure, in particolare, esistono solo dalla metà degli anni '60 ma sono tra i giocattoli più richiesti del momento, visto che sono veri e propri pezzi da collezione. Il loro valore varia a seconda della popolarità, delle condizioni e della tiratura, anche se è sempre il venditore ad avere l'ultima parola.