Come fanno le star a indossare degli abiti “da museo” sui red carpet internazionali

A cura di Valeria Paglionico

Avete notato che sono sempre di più le star che puntano tutto sulla moda vintage per le loro sfilate sui red carpet internazionali? Al Met Gala che si è tenuto di recente, ad esempio, hanno letteralmente spopolato i look d'archivio, dall'abito dark firmato Givenchy di Zendaya a quello a effetto nudo di Emily Ratajkowski, fino ad arrivare alla sirena dai dettagli trasparenti di Kendall Jenner. Non si tratta di semplici vestiti che hanno fatto la storia della moda ma di vere e proprie opere d'arte che trasformano il tappeto rosso in un moderno "museo". Come fanno le celebrities a mettere le mani su dei pezzi tanto preziosi e sofisticati?

Perché stanno spopolando gli abiti vintage

Se fino a qualche tempo fa le celebrities facevano a gara per entrare in contatto con gli stilisti di fama internazionale pur di indossare in anteprima uno dei capi delle loro nuove collezioni, ora le cose sono cambiate: la mania del momento quando si parla di look da red carpet è "scavare" negli archivi delle case di moda. Gli abiti vintage non solo sono dei veri e propri pezzi di storia ma sono anche più attuali che mai, il simbolo di uno stile glamour che scavalca le tendenze di stagione. Cosa deve fare una star per indossarne uno? Innanzitutto lo stylist deve fare richiesta alla Maison, specificando qual è l'evento a cui lo si vuole sfoggiare. A questo punto sarà l'azienda a valutare se si tratta del "momento giusto" per farlo uscire dagli archivi e donargli una nuova vita.

Emily Ratajkowski in Versace vintage

Gli abiti d'archivio sono vere e proprie opere d'arte

Perché gli abiti d'archivio sono tanto desiderati? Innanzitutto sono pezzi unici in totale controtendenza con il fast fashion che domina sempre di più il settore moda. Il più delle volte, inoltre, vengono conservati come vere e proprie opere d'arte, ovvero in teche a temperatura, luminosità e umidità controllata, così che il tessuto non si deteriori con il passare del tempo. È chiaro, dunque, che il loro valore inestimabile renda la sfilata sul red carpet incredibilmente prestigiosa. Metterli a disposizione delle star è indubbiamente un rischio ma allo stesso tempo è l'unico modo per valorizzarli e per farli apprezzare al pubblico.

Zendaya in Givenchy vintage