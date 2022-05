Letizia di Spagna rilancia le espadrillas: il nuovo look floreale anticipa l’estate Per Letizia di Spagna l’estate sembra essere già arrivata: in occasione di una visita ufficiale ha incantato tutti con un look bon-ton a fiori. Ha inoltre rilanciato le espadrillas con la zeppa, che si preannunciano le calzature must dell’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna sta dando davvero del filo da torcere a Kate Middleton in fatto di stile, a prova del fatto che la Duchessa inglese non è l'unica icona fashion d'Europa. Nelle ultime ore la regina ha visitato il paesino di Pinofranqueado per il centenario di re Alfonso XIII e ha approfittato delle temperature calde per anticipare l'estate con un look fresco e sbarazzino. Dopo l'audace abito con i tagli cut-out, questa volta la moglie del sovrano spagnolo ha osato con le stampe floreali, rilanciando le scarpe più amate dalle Royals.

Letizia Ortiz ricicla il top bon-ton

L'estate è alle porte e, complici le giornate sempre più calde e soleggiate, sono moltissimi coloro che hanno voglia di rispolverare gli abiti leggeri. Lo sa bene Letizia Ortiz, che per la recente visita in un paesino spagnolo ha fatto sognare i fashion addicted. Ha sfoggiato un'adorabile gonna a fiori firmata Sweet Matitos, un modello a ruota fino a ginocchio, a fondo bianco ma con le stampe variopinte all-over, il cui prezzo è di 311 sterline (circa 366 euro). Per completare il tutto ha riproposto una vecchia blusa verde dall'animo bon-ton di Carolina Herrera, dando prova di non aver perso la passione per il riciclo che da sempre la contraddistingue.

La gonna di Sweet Matitos

Le espadrillas sono ancora il must dell'estate?

A fare la differenza nell'outfit della regina Letizia sono state le scarpe: ancora una volta con l'arrivo delle temperature calde ha indossato le espadrillas con la zeppa, che ormai da anni sembrano essere le scarpe preferite delle Royals di tutta Europa. La Ortiz ha scelto un modello firmato Macarena sui toni del sabbia, con la zeppa di corda non troppo alta e un cinturino intorno alla caviglia. Riuscirà a rilanciare la tendenza che ha spopolato nelle scorse estati? L'unica cosa certa al momento è che le sue espadrillas sembrano essere la migliore alternativa comoda e glamour ai vertiginosi (e scomodi) tacchi a spillo.