Letizia di Spagna, regina di stile in rosso: perché è il suo colore preferito La regina di Spagna Letizia Ortiz ha una vera e propria passione per il rosso, colore che sfoggia in moltissime occasioni. Anche la regina segue il trend dei look full color, sfoggiando un outfit in tinta dalla testa ai piedi.

La regina Letizia di Spagna è famosa in tutto il mondo per l'impeccabile gusto e il senso dello stile, tanto da essere ormai un'icona fashion planetaria. La moda è una questione di famiglia: la figlia Leonor si prepara al suo futuro da regina con look casual e glamour, dai minidress ai jeans rosa. Letizia Ortiz dal canto suo ha una passione per i look monocromo: il 27 aprile ha partecipato insieme al marito Felipe a un evento a Palma di Maiorca vestita di rosso dalla testa ai piedi, un colore che ricorre spesso nel suo guardaroba.

Il look "total red" di Letizia Ortiz

La tendenza del momento sono i look monocromo, con una sola nuance portata dalla testa ai piedi (accessori compresi). Kate Middleton, ad esempio, ha scelto un outfit bianco avorio per la sua apparizione pubblica in compagnia della principessa Anna, mentre Letizia di Spagna ha optato per un look bordeaux, colore che ama in modo particolare. Nella sua ultima apparizione insieme al marito Felipe ha sfoggiato un abito ‘riciclato' firmato Massimo Dutti. Il vestito era caratterizzato da una blusa morbida con le maniche lunghe e una gonna lunga con spacco centrale, semplice ed elegante al tempo stesso.

Letizia Ortiz in Massimo Dutti con scarpe Magrit

L'outfit era completato da accessori en pendant: una clutch e un paio di scarpe con il tacco firmate Magrit. Niente gioielli troppo vistosi, a parte un paio di orecchini pendenti del brand Jose Luis Joyerias.

Letizia Ortiz con orecchini Jose Luis Joyerias

La passione di Letizia Ortiz per il rosso

Il rosso carico è decisamente il suo colore, che sfoggia sia agli impegni ufficiali che alle serate di gala con nonchalance. Il suo tailleur preferito (indossato in almeno cinque occasioni diverse) è rosso lacca, e in diversi eventi ha sfoggiato perfino degli stivali cuissard rossi, alti e affusolati. Durante un viaggio in Inghilterra Letizia e il principe Carlo hanno sfoggiato look involontariamente coordinati, ancora una volta color rosso carico.

Felipe e Letizia di Spagna

Mentre le "colleghe" britanniche preferiscono sfumature più rarefatte – dal celeste pastello al verde bosco – Letizia Ortiz ama moltissimo il rosso. Come darle torto: è il colore da sempre associato alla forza e alla regalità ed è anche una tinta "patriottica", presente nella bandiera spagnola. Il rosso carminio e il bordeaux valorizzano al meglio il suo incarnato e la sua chioma scura, esaltando la sua bellezza. Ormai è il suo signature look, il "rosso Letizia".