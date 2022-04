Kate Middleton sfoggia il tailleur nude per la prima uscita pubblica con la principessa Anna Kate Middleton e la principessa Anna hanno organizzato una visita congiunta a un hub dedicato alla salute delle donne, mostrando una grande affinità (anche di stile)

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una in beige, una in blu. Kate Middleton e la principessa Anna sono apparse insieme per il primo impegno ufficiale insieme, una visita a un hub dedicato alla maternità e alla salute femminile. Nonostante siano due colonne portanti della famiglia reale – entrambe impegnate in diverse associazioni, entrambe discrete e determinate – non erano mai apparse da sole in un impegno congiunto. Per l'occasione Kate Middleton, vera icona di stile, ha sfoggiato il look più chic della primavera 2022: un sofisticato completo color nude.

Kate Middleton e la principessa Anna per la prima volta insieme

Sono molto rare le foto della principessa Anna e Kate Middleton insieme in pubblico, eppure le due hanno molto in comune: la secondogenita della regina Elisabetta condivide il carattere indipendente della Duchessa e l'amore per la vita all'aria aperta. Entrambe si occupano di salute femminile: La principessa Anna è patrona del Royal College of Midwives, mentre la moglie del principe Williams presiede il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Le due reali hanno organizzato una visita congiunta e inaugurato un nuovo hub dedicato alla salute delle donne, mostrando una grande affinità (anche di stile).

La principessa Anna con Kate Middleton

Il tailleur di Kate Middleton è perfetto per la primavera

Per l'occasione Kate Middleton ha sfoggiato il completo più chic della stagione: giacca avvitata con ricami sul petto, cintura ton sur ton e gonna morbida fino al ginocchio. Si tratta di un modello firmato Self Portrait, brand molto amato dalla Duchessa. Il color avorio (precisamente guscio d'uovo) è tra le nuance meno presenti nel suo guardaroba, ma sicuramente eletto colore di tendenza della Primavera/Estate 2022.

Leggi anche La regina Elisabetta festeggia il 96esimo compleanno in campagna: posa con la mantella tra i cavalli

Kate Middleton in Self Portrait

Per completare il look monocromo la Duchessa ha sfoggiato una pochette coordinata Emmy London e un paio di décolléte scamosciate Gianvito Rossi. Infine i gioielli, discreti ma preziosi: una collana e un paio di orecchini di perle di Annoushka.

La giacca di Kate Middleton è firmata Self Portrait

Anche la principessa Anna, accanto a lei, ha sfoggiato un look monocromo color carta da zucchero: un coat dress completato dall'immancabile sciarpa drappeggiata intorno al collo, con scarpe basse nere. Le due royal sono apparse complici e sorridenti: l'erede al trono è un uomo, ma il futuro della monarchia britannica è nel carisma femminile.