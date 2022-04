Letizia di Spagna incontra il principe Carlo: il significato degli abiti rossi coordinati Letizia di Spagna è tornata in Inghilterra per inaugurare una mostra insieme al principe Carlo: impossibile non notare che i due reali si erano vestiti dello stesso colore. Perchè?

A cura di Beatrice Manca

Incontro tra reali: la regina Letizia di Spagna ha incontrato il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra, a Durham. Insieme hanno inaugurato hanno inaugurato la Galleria Spagnola al castello di Auckland, dedicata all'arte e alla cultura iberica, e hanno visitato la mostra dedicata a Zurbaràn. La scorsa settimana la regina spagnola era volata a Londra per la cerimonia di commemorazione del principe Filippo, dove aveva sfoggiato un cappotto verde bosco coordinato a quello delle reali inglesi. Anche questa volta ha mostrato affinità stilistica con la corona britannica: le foto del galante baciamano del principe Carlo hanno fatto il giro del mondo. Il dettaglio che salta subito all'occhio, però, è la scelta del colore: Letizia sfoggiava un abito bordeaux, della stessa tonalità della cravatta del principe Carlo. Un caso?

Il principen Carlo e Letizia di Spagna inaugurano la Spanish Gallery

Letizia di Spagna con l'abito bordeaux

Letizia di Spagna è un'icona di stile planetaria: per l'inaugurazione della Spanish Gallery al castello di Auckland ha indossato un abito rosso cremisi a maniche lunghe, con la gonna leggermente svasata lunga fino al ginocchio. Per difendersi dal freddo inglese ha abbinato all'abito un cappotto nero e ha completato il look con clutch e scarpe con il tacco bordeaux. Il look è interamente firmato Carolina Herrera, ad eccezione delle scarpe Magrit e dei preziosi orecchini Chanel.

Letizia di Spagna indossa un abito Carolina Herrera

Perché il principe Carlo e la regina Letizia erano vestiti dello stesso colore

Per una singolare combinazione, anche il principe Carlo aveva scelto la stessa tonalità di rosso cremisi per gli accessori del suo completo grigio: cravatta e pochette erano dello stesso color bordeaux dell'abito della regina. Casualità? Omaggio? Il rosso, oltre a essere il colore preferito di Letizia Ortiz, è il colore scelto per gli arredi della Spanish Gallery. Non solo: sia la bandiera inglese che quella spagnola hanno in comune il colore rosso. Forse la scelta non è stata studiata e gli outfit sono stati decisi indipendentemente basandosi sui colori dell'allestimento della mostra. Fatto sta che l'intesa (cromatica) non poteva essere migliore di così!