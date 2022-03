Letizia di Spagna “imita” Kate Middleton: al memoriale di Filippo abbina cappotto e cappello bon-ton Ieri si è tenuta la messa in memoria del principe Filippo all’abbazia di Westminster e i reali spagnoli non hanno potuto fare a meno di volare a Londra per parteciparvi. La regina Letizia ha spopolato con la sua eleganza, sfoggiando un look bon-ton ispirato allo stile di Kate Middleton.

A cura di Valeria Paglionico

Il 29 marzo 2022 è stata una giornata speciale ed emozionante per la Royal Family inglese: nell'abbazia di Westminster è stata celebrata la messa in onore del principe Filippo, scomparso lo scorso aprile a 99 anni. Per l'occasione i Windsor si sono riuniti e hanno mostrato tutto il loro sostegno alla regina Elisabetta II, per la quale gli ultimi mesi, tra la morte del marito e il Covid, non sono stati molto semplici. Ad attirare le attenzioni dei media non sono stati solo la sovrana con la sua spilla simbolica e gli elegantissimi principini George e Charlotte, anche i reali spagnoli sono sbarcati a Londra per rendere omaggio al compianto Duca di Edimburgo. La regina Letizia, in particolare, ha pensato bene di puntare sul sicuro in fatti di eleganza "imitando" lo stile bon-ton di Kate Middleton.

I reali spagnoli rendono omaggio al principe Filippo

Lo scorso anno i funerali del principe Filippo si sono tenuti in forma ristretta a causa della pandemia, dunque i reali del resto d'Europa non hanno avuto la possibilità di rivolgergli un ultimo saluto (se non "a distanza"). Ora però le cose sono cambiate e, in occasione della messa commemorativa celebrata a un anno dalla sua scomparsa, sono stati moltissimi i Royals volati a Londra. Gli spagnoli, in particolare, sono stati tra i primi ad accettare l'invito, a prova del fatto che condividevano un rapporto davvero speciale con il Duca. Il re Felipe VI e sua moglie Letizia (senza le loro figlie Leonor e Sofia) sono apparsi uniti e commossi fuori la chiesa di Westminster, facendo "concorrenza" ai Cambridge in fatto di stile.

Felipe VI e Letizia di Spagna al memoriale del principe Filippo

Il look verde bosco di Letizia di Spagna

Se Felipe di Spagna ha puntato su un completo classico e scuro per partecipare al memoriale del principe Filippo, Letizia Ortiz si è "ispirata" a Kate Middleton, così da non commettere errori in fatto di etichetta. La regina ha infatti abbinato il coat dress al cappellino proprio come fa la Duchessa di Cambridge, dando vita a un completo chic e bon-ton. Per la precisione ha scelto la nuance verde bosco con un cappotto alla caviglia avvitato e svasato, lo ha coordinato a un cappellino tipicamente britannico con tanto di veletta (di Babel Luxury Hats). Ha poi completato il tutto con degli accessori total black, dalla borsa di pelle di Hugo BOSS ai décolleté col tacco a spillo di Manolo Blahnik. Non sono mancati gli orecchini preziosi, un modello firmato Gold & Roses in oro, diamanti e smeraldi. La regina di Spagna ha così dimostrato di non avere nulla da invidiare alla "cugina" inglese: è un'indiscussa icona di stile a livello internazionale proprio come lei.