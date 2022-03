George veste come papà William, Charlotte è una lady: i look per il memoriale del principe Filippo Oggi si è tenuta a Westminster la messa in memoria del principe Filippo e per l’occasione la Royal Family si è riunita. Ad accompagnare Kate e Wiliam c’erano anche i piccoli George e Charlotte, apparsi elegantissimi con dei look formali e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per la Royal Family: viene celebrato il memoriale in onore del principe Filippo, che ha perso la vita il 9 aprile 2021, lasciando sola la regina Elisabetta II. Per l'occasione tutti gli eredi al trono si sono riuniti e sono apparsi al gran completo fuori la Westminster Abbey, chiesa in cui si è svolta la messa dedicata al Duca di Edimburgo. Ad attirare tutti i riflettori non potevano che essere i Cambridge, apparsi elegantissimi e commossi di fronte le telecamere. Oltre a Kate Middleton e al principe William (appena tornati dai Caraibi), c'erano anche i loro figli George e Charlotte, che per l'occasione hanno sfoggiato dei look raffinati e bon-ton da veri e propri principini.

I look formali di George e Charlotte

Era da tempo che i principini inglesi non apparivano in pubblico al fianco dei genitori, questi ultimi hanno preferito tenerli lontani dai riflettori, così da preservare la loro privacy. L'unica eccezione era stata fatta per il piccolo George, che era stato fotografato allo stadio con tanto di bomber griffato. Ora è tornato a un evento ufficiale non solo con la mamma e il papà ma anche con la sorellina Charlotte. Se da un lato l'erede al trono si è vestito come papà William, ovvero con un completo blu abbinato a cravatta in tinta e camicia celeste, Charlotte ha preferito qualcosa di più bon-ton. La principessina ha indossato un adorabile cappotto doppiopetto firmato Amaia Kids, delle calze coprenti e delle ballerine di vernice in pieno stile lady, completando il tutto con una acconciatura intrecciata super chic.

La principessa Charlotte col cappotto Amaia Kids

Kate Middleton col maxi cappello

Cosa dire, invece, di mamma Kate Middleton? Anche durante la messa dedicata al principe Filippo ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile con un look all'insegna del glamour.

Kate Middleton in Alessandra Rich

Ha infatti indossato un abito a pois in black&white di Alessandra Rich, un modello con la gonna alla caviglia svasata, le maniche lunghe e leggermente a sbuffo e il colletto alto e arruffato. Non sono mancati i décolleté col tacco a spillo in nero e la clutch bag, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha osato con un maxi cappello a falda larga di Lock & Co.(abbinato a uno chignon basso). La Duchessa non è forse già una regina consorte perfetta?