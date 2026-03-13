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Il principe George sta crescendo e somiglia sempre di più a un vecchio re d’Inghilterra

A chi somiglia il piccolo George? Spulciando le foto degli antichi Royals, ne è emersa una di un vecchio sovrano che sembra essere la fotocopia del principino.
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A cura di Valeria Paglionico
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Il principe George potrà anche avere solo 12 anni ma sulle sue spalle porta già da tempo il "peso" delle aspettative reali. Essendo il secondo nella linea di successione al trono, sa bene che un giorno diventerà re d'Inghilterra e per farlo nel modo migliore ha già cominciato a prepararsi. Non solo frequenta una delle scuole più rinomate del paese, sta anche seguendo un preciso "training" per imparare le regole dell'etichetta e capire quali saranno i ruoli che andrà a ricoprire. Il dettaglio che a molti non è passato inosservato? Man mano che cresce, il principino somiglia sempre di più a un membro illustre di casa Windsor.

Il legame del principe George col trisavolo

Il principe George appare in pubblico solo in pochissime occasioni ufficiali ma ogni volta che lo fa riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé. La cosa che in molti hanno notato è che non somiglia né a papà William, né a mamma Kate, ma a un antenato ancora più "famoso". Se da un lato la sorella Charlotte ha ereditato lineamenti e sorriso dalla nonna Elisabetta II, lui sembra essere la fotocopia del trisavolo, il re Giorgio V, ovvero il nonno della compianta sovrana che ha dato il via al casato Windsor. A dimostrarlo sono alcuni vecchi ritratti del sovrano, confrontate sempre più spesso con le foto di George dagli utenti dei social.

Re Giorgio V
Re Giorgio V

Le foto di re Giorgio V

George Frederick Ernest Albert del casato Sassonia-Coburgo-Gotha divvenne re d'Inghilterra nel 1910 con il nome di Giorgio V, fu lui a dare vita al casato dei Windsor, visto il suo profondo legame con l'omonimo castello reale e il suo suono spiccatamente britannico. Nipote della regina Vittoria, rimase sul trono solo per 26 anni, visto che morì improvvisamente nel 1936, lasciando il trono al primo figlio Edoardo (che però decise di abdicare per sposare una commoners). A quel punto il titolo di sovrano passò al fratello Giorgio VI, padre di Elisabetta II. Cosa ha in comune con il piccolo George (oltre al nome)? Confrontando le foto, è evidente che i due hanno gli stessi lineamenti delicati, gli stessi capelli biondi, gli stessi occhi chiari e la stessa eleganza: in quanti al primo sguardo li scambierebbero tranquillamente per papà e figlio?

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