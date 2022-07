Letizia di Spagna lancia il nuovo trend dell’estate: il tailleur di lino si abbina alle espadrillas Letizia di Spagna è tornata in pubblico dopo il Covid e ancora una volta ha spopolato col suo look. Ha seguito il trend mannish ma lo ha declinato in una versione originale e fresca abbinandolo a un paio di espadrillas.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna ha appena sconfitto il Covid dopo essere rimasta per circa 10 giorni in quarantena ed è tornata subito alle sue normali attività lavorative. Certo, ha continuato a indossare la mascherina FFP2 per evitare il rischio contagio, ma , almeno stando alle prime foto ufficiali post-malattia, sembra essere di nuovo in splendida forma. Ha partecipato alla quinta conferenza sul trattamento dell’informazione riguardante la disabilità che si è tenuta ieri a Madrid e ha ancora una volta incantato tutti col suo stile elegante e chic. La regina ha seguito il trend mannish ma la cosa particolare è che ha abbinato il tailleur alle sue scarpe preferite: le espadrillas con la zeppa.

Letizia di Spagna segue il trend mannish

Per il primo impegno ufficiale dopo il Covid Letizia di Spagna ha puntato tutto sullo stile da donna in carriera. Ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni in celeste, per la precisione ha scelto un modello firmato Adolfo Dominguez che si rivelerà perfetto per combattere il caldo estivo. È in lino ed è caratterizzato da giacca lunga monopetto e pantaloni a sigaretta coordinati. Per completare il tutto la regina ha scelto una blusa di seta bianca con lo scollo a V, aggiungendo un ulteriore tocco chic all'outfit.

Le nuove espadrillas della regina Letizia

A fare la differenza nel look da working girl di Letizia di Spagna sono state le scarpe. Convenzionalmente il tailleur mannish viene abbinato ai classici décolleté col tacco a spillo o, in alternativa, a mocassini e ballerine raso terra. La regina, però, è rimasta fedele al suo stile e lo ha sfoggiato con le calzature che più ama, le espadrillas con la zeppa in un colore neutro, il sabbia. Chi le ha firmate? Il brand spagnolo Unisa. In quante imiteranno l'outfit anti-caldo della Ortiz? L'univa cosa certa è che ha lanciato l'abbinamento più comodo e fresco dell'estate.