Come indossare il nero anche d’estate (ispirandosi ai look di Letizia di Spagna) I look di Letizia di Spagna sono una costante fonte di ispirazione e dimostrano che sì, il total black d’estate è una scelta vincente.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è la stagione dei colori accesi e del bianco, ma se siete fedeli al total black anche a luglio c'è una buona notizia: Letizia di Spagna, icona di stile planetaria, è dei vostri. Il re e la regina di Spagna sono apparsi insieme a Madrid per la consegna della borsa di studio La Caixa e, per l'occasione, Letizia Ortiz indossava un abito nero a pois. I suoi look sono una costante fonte di ispirazione e dimostrano che sì, il total black d'estate è una scelta vincente.

Letizia di Spagna con l'abito a pois ‘riciclato'

Nella sua ultima apparizione pubblica la regina ha indossato un abito midi di Massimo Dutti, caratterizzato da una linea fluida e fantasia a pois bianchi. Il vestito si allacciava con un mini fiocco sotto al collo ed è già stato indossato dalla regina in altre occasioni. Questa volta Letizia di Spagna ha abbinato un paio di zeppe in corda, firmate Macarena Shoes, e un paio di orecchini dorati CXC. Risultato? Semplice e impeccabile, come sempre.

I trucchi per vestirsi di nero anche in estate

Se è vero che il nero è il colore passepartout per definizione, quello con cui non si sbaglia mai, è anche vero che non è il più consigliato sotto il solleone. Ci sono però alcuni semplici trucchi per essere impeccabili (e fresche) in total black anche in estate. Innanzitutto, scegliere bene il tessuto privilegiando le fibre naturali: lino, cotone, pizzo sangallo e seta aiuteranno la pelle a respirare. Importante anche il taglio, ampio e "arioso": pantaloni palazzo, abiti dalla linea fluida, camicie oversize. Parola d'ordine: leggerezza. Il nero d'estate si può sdrammatizzare con una fantasia floreale a tinte sgargianti, con un motivo a pois (come quello di Letizia) o con le trasparenze, specialmente per le occasioni glamour. Gli accessori? Espadrillas e borse intrecciate per il giorno, gioielli dorati o in tinte fluo per la sera.