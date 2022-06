Letizia di Spagna osa con il look zebrato: dà il via all’estate in tuta animalier ed espadrillas Letizia di Spagna è tornata in pubblico, ha partecipato a un evento ufficiale a Madrid e ha affrontato le temperature bollenti della capitale con un look che si rivelerà perfetto per l’estate. Jumpsuit zebrata ed espadrillas: ecco chi ha firmato l’audace outfit animalier.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che Kate Middleton è la regina di stile indiscussa d'Europa? La verità è che sono diverse le Royals che le fanno concorrenza nel continente, solo che sono meno in vista. Tra le più glamour c'è Letizia di Spagna, l'ex giornalista diventata regina consorte dopo aver sposato Felipe VI e che oggi viene considerata una vera e propria icona fashion. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta nelle ultime ore: ha infatti partecipato a un evento culturale che si è tenuto a Madrid, il Board of Trustees of the Residencia de Estudiantes, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di look. Con la tuta animalier e le espadrillas la regina ha ufficialmente dato il via all'estate.

Quanto costa la jumpsuit zebrata della regina Letizia

La bella stagione comincerà ufficialmente tra qualche ora ma Madrid è già "infuocata". Letizia di Spagna lo sa bene e a dimostrarlo è il suo look fresco e glamour scelto per la recente apparizione pubblica. La regina ha affrontato le temperature bollenti della capitale con un outfit che si rivelerà perfetto per la bella stagione. Niente abiti bon-ton, tailleur rigorosi e gonne a tubino, questa volta la regina ha osato con una jumpsuit zebrata. Si tratta di un modello in bianco e nero di Mango, ha i pantaloni a sigaretta, le maniche corte, l'abbottonatura a camicia e sul sito ufficiale del brand viene venduta a 49,99 sterline, ovvero poco più di 58 euro. La Ortiz ha poi completato il look animalier con una cintura sottile beige di BOSS che le ha segnato il punto vita.

La tuta di Mango

Letizia di Spagna ha la passione per il riciclo

Il dettaglio che in pochi hanno notato? La tuta zebrata di Letizia era "già vista": la regina l'ha riciclata dopo averla indossata nella prima volta nel 2020 durante lo Spanish Royal Tour. Non ha rinunciato, inoltre, alle scarpe più amate dalle Royals durante l'estate, ovvero le espadrillas con la zeppa. Ha scelto un modello color sabbia di Mint&rose e lo ha abbinato a una pochette in tinta di Carolina Herrera, aggiungendo così un tocco super chic all'outfit animalier. Insomma, la moglie di Felipe VI ha dato l'ennesima prova della sua passione per la moda: sebbene punti spesso su low-cost e riciclo, riesce sempre a essere impeccabile e glamour proprio come la "cugina britannica" Kate Middleton.