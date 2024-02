Charlene di Monaco al gala di beneficienza con la borsa argentata da 4mila euro La principessa ha sfoggiato un look total black dai dettagli argentati per la serata filantropica organizzata dalla Fondazione a suo nome. Al gala anche Alberto di Monaco e il principe del Liechtenstein. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charlene e Alberto di Monaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Charlene di Monaco ha riunito importanti personalità del mondo dello spettacolo, sportivo, politico ed economico alla seconda edizione del gala di beneficenza per la Fondazione a suo nome in favore del bambini del club sportivo di Courchevel in Francia. L'evento si è tenuto sotto la presidenza onorario del principe Alberto e di Sir James Arthur Ratcliffe. Oltre 200 ospiti hanno preso parte alla serata filantropica, tra cui il principe Alessandro di Liechtenstein, e hanno partecipato all'asta battuta da Olivier Valmier, banditore di Sotheby's affiancato dall'artista francese Richard Orlinski. I lotti messi in vendita ricomprendevano opere d'arte, vini d'eccezione, esperienze culinarie e oggetti sportivi autografati appartenuti ad atleti di fama mondiale.

Charlene e Alberto di Monaco

Il look di Charlene di Monaco per la serata di beneficienza

La principessa di Monaco ha sfoggiato un elegante outfit in tweed composto da una jumpsuit nera abbinata a un blazer crop con le tasche all'altezza del petto. L'outfit sui total black è stato impreziosito da alcuni dettagli metallizzati, una borsetta clutch argentata firmata Bella Rosa dal valore di quasi 4mila euro.

La clutch Milano x Micaela di Bella Rosa

Il modello Milano x Micaela, progettato i collaborazione con Micaela Erlanger, caratterizzato dalla forma geometrica è stato indossato da Lupita Nyong'o alla premiere di Black Panther: Wakanda Forever, ed è realizzato in ottone con finitura metallizzata argento. A completare il look della principessa un paio di décolleté argentate a punta con cinturino posteriore di Gianvito Rossi. Il principe Alberto, invece, ha indossato una giacca blu su un paio di pantaloni grigi e una camicia bianca.