Jennifer Lopez a Capri canta That’s Amore in un ristorante, il video da Tik Tok Jennifer Lopez ha intonato il brano “That’s Amore” con lo staff del ristorante Villa Verde a Capri, dove è arrivata per esibirsi al concerto benefico di Unicef con LuisaViaRoma. Il video del momento è stato pubblicato su Tik Tok ed è subito diventato virale.

A cura di Elisabetta Murina

A Capri tutti i riflettori sono puntati su Jennifer Lopez. La popstar, che da poco è convolata a nozze con Ben Affleck, è arrivata sull'isola per il concerto benefico promosso da Unicef con LuisaViaRoma, che si è tenuto sabato 30 luglio alla Certosa di San Giacomo. Dopo essere stata ripresa durante le prove dell'evento, è diventato virale sui social un video in cui JLO canta That's Amore in un ristorante, in perfetto stile italiano.

Jennifer Lopez intona That's Amore a cena

La sera prima del concerto, la popstar ha cenato al ristorante Villa Verde di Capri. Quando i camerieri si sono resi conto che proprio Jennifer Lopez era seduta ai loro tavoli non hanno resistito dall'immortalare il momento e dall'intonare con lei il brano That's Amore di Dean Martin, inno per eccellenza della tradizione italiana e dell'amore per Napoli. Dopo essersi fatta fotografare con una pizza margherita a forma di cuore in mano, la star si è lasciata coinvolgere nella canzone, attorniata dallo staff e cantando "mozzarella" e "tarantella", ormai sempre più italiana.

(Foto via Instagram @ristorantevillaverde)

Il concerto di JLO a Capri

La star si è esibita sabato sera, 30 luglio, nella Certosa di San Giacomo in un concerto privato per un migliaio di persone, che non hanno badato a spese pur di essere presenti all'evento. L'evento è promosso da Unicef, in collaborazione con il brand toscano LuisaViaRoma, e ha uno scopo benefico: è dedicato ai rifugiati ucraini e siriani. JLo ha indossato un completo animalier insieme al suo fiato brutto di ballerini, regalando uno spettacolo memorabile ai fortunati che hanno potuto assistere. Tra questi diversi vip italiani, la star Leonardo Di Caprio, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e diversi imprenditori del mondo del lusso e della moda. Presente anche Ben Affleck, arrivato sull'isola dopo Jennifer Lopez, ma che di certo non poteva perdersi l'esibizione della neo moglie.