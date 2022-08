Perché Ben Affleck non era a Capri con Jennifer Lopez: le foto con il figlio e l’ex moglie Ben Affleck è tornato dalla sua luna di miele a Parigi con Jennifer Lopez e ha trascorso del tempo a Los Angeles con suo figlio Samuel di 10 anni e l’ex moglie Jennifer Garner. Ecco perché non c’era al concerto benefico di JLo a Capri.

Ben Affleck è tornato dalla sua luna di miele a Parigi con Jennifer Lopez e ha trascorso del tempo a Los Angeles con suo figlio Samuel di 10 anni. L'attore è stato visto tenersi per mano con il figlio più piccolo mentre lasciavano una piscina locale di Pacific Palisades il 31 luglio, come si vede nelle foto pubblicate sul Daily Mail. L'ex moglie del divo e mamma di Samuel, Jennifer Garner, è stata avvistata in piscina, in compagnia anche di un'amica. Hanno divorziato ufficialmente nel 2018, ma continuano a condividere le gioie della famiglia, insieme ai tre figli: Violet, 17 anni, Seraphina, 13, e Samuel di 10.

Ben Affleck a Los Angeles mentre JLo era a Capri

Ben Affleck e Jennifer Garner, forse per non dare troppo nell'occhio, non hanno conversato pubblicamente fuori dalla piscina, mentre Samuel si accompagnava amabilmente al papà. Il ritorno in America è avvenuto dopo settimane molto esposte a livello mediatico. Ben e J.Lo si sono sposati a Las Vegas il 16 luglio, poi la luna di miele a Parigi e infine la separazione temporanea: lui per ricongiungersi con i figli e la popstar per tenere il concerto benefico a Capri insieme ai suoi due figli gemelli, Emme Maribel e Maximilian David. Questi ultimi hanno trascorso il viaggio di nozze con la coppia di neo sposi e seguito la mamma durante l'evento caprese.

I Bennifer e la felice famiglia allargata

“Ben e Jennifer adorano entrambi avere i loro figli intorno. Potrebbe essere non convenzionale portarli in luna di miele, ma per loro ha assolutamente senso", ha dichiarato una fonte ad HollywoodLife, “Sono entrambi così occupati che ogni volta che hanno dei tempi morti vogliono davvero che i loro figli siano con loro. E questo matrimonio non riguarda solo loro, si sono uniti alle loro famiglie, quindi perché non celebrarlo come una grande famiglia felice".

Jennifer Garner ha aiutato Ben Affleck nella rehab

Le celebrazioni del matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez sembrano tutt'altro che finite: infatti, secondo quanto riferito, la coppia starebbe pianificando una sontuosa celebrazione per i loro amici e la loro famiglia nella tenuta di 87 acri dell'attore a Riceboro, in Georgia. Intanto, la presenza di Jennifer Garner nella sua vita non rappresenta alcun tipo di insidia per JLo, che è sempre stata a conoscenza del lungo percorso di riabilitazione al quale il marito si è sottoposto negli ultimi anni e che ha visto l'ex moglie in prima linea come sostegno per uscire dalla dipendenza dall'alcol.