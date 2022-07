Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi, “stanno organizzando un grande party in Georgia per festeggiare” Secondo TMZ, dopo essersi sposati a sorpresa a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero organizzando un party di nozze in Georgia, a Riceboro, dove l’attore possiede una villa. E la luna di miele? Pare che per il momento i Bennifer non l’abbiano ancora programmata.

A cura di Elisabetta Murina

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a sorpresa a Las Vegas. La popstar ha coronato il suo sogno d'amore convolando a nozze con l'attore, quasi 20 anni dopo il loro primo incontro e con matrimonio saltato alle spalle. I Bennifer hanno condiviso sui social le foto e i video del loro grande giorno e ora, secondo alcune indiscrezioni riportate da TMZ e People, starebbero organizzando un grande party per festeggiare.

La festa dopo il matrimonio dei Bennifer

Stando ad alcune fonti vicine alla coppia, dopo essersi giurati amore eterno a Las Vegas, i neo sposi starebbero programmando per le prossime settimane un evento in grande stile in Georgia, nella città costiera di Riceboro, dove Ben Affelck possiede una casa. Pare che ancora non ci sia una data precisa per il party, ma la lista degli invitati comprenderebbe membri della famiglia, amici intimi e anche personaggi dello spettacolo, che sarebbero pronti a volare in città per festeggiare con la coppia. In più pare che la stessa JLO, recentemente, sia andata nel possibile luogo dell'evento con il manager proprio per "organizzare una festa" ed è verosimile che con loro ci fosse anche Ben Affleck.

La luna di miele dei Bennifer

Dopo una cerimonia a Las Vegas, non annunciata e celebrata in gran segreto lo scorso 16 luglio, sembra che i Bennifer vogliano usare la stessa "strategia" anche per la romantica luna di miele. Secondo People, infatti, la coppia non avrebbe ancora in programma nulla. Probabilmente potrebbero seguire la scia di Britney Spears e Sam Asghari, che solo a un mese dalle nozze si sono concessi una vacanza in un paradiso tropicale, oppure potrebbero essere del tutto imprevedibili anche nella loro fuga d'amore. Quel che è certo è che per la popstar, "ogni giorno con Ben è una luna di miele". La loro storia ha fatto sognare i fan e i più romantici: iniziata ufficialmente per la prima volta nel 2004, la coppia ha poi preso strade diverse, lasciandosi alla spalle un matrimonio saltato a un passo dal grande sì. Ora però sono tornati più forti di prima, per confermare che sì, certi amori fanno dei giri immensi, ma poi ritornano.