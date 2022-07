Jennifer Lopez a Capri con Ben Affleck: quanto costa passare una notte in suite nel suo hotel J.Lo e Ben Affleck sono a Capri in luna di miele, per il loro soggiorno italiano hanno scelto il Tiberio Palace, uno degli hotel più lussuosi dell’isola campana. Ecco quali servizi offre e quanto costa passare una notte nella suite panoramica.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il viaggio di nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck: dopo aver pronunciato il fatidico sì a Las Vegas con tanto di look bianchi coordinati, i due sono partiti alla volta di Parigi, dove sono stati paparazzati innamoratissimi in versione casual. Ora sono volati in Italia, per la precisione a Capri, ed è proprio qui che la popstar diventerà protagonista di un concerto privato organizzato da LuisaViaRoma in favore dell'Unicef (in programma sabato 30 luglio alla Certosa di San Giacomo). Nell'attesa che l'evento vada in scena, la coppia sta trascorrendo le giornate tra mare cristallino e cene a base di pizza. Dove soggiornano? In uno degli hotel più lussuosi dell'isola, il Tiberio Palace: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla location da sogno scelta dai Bennifer per la luna di miele.

II Capri Tiberio Palace

L'hotel di lusso con opere d'arte e arredi vintage

Si chiama Tiberio Palace ed è l'hotel di lusso scelto da J.Lo e Ben Affleck per la loro vacanza caprese. I due hanno raggiunto l'isola via mare da Napoli a bordo del loro yacht privato, attualmente ormeggiato a Marina Grande, e ora si godono il relax nell'iconica location da sogno.

Il Tiberio Palace a Capri

Lo stiloso albergo è stato rinnovato ad aprile 2022 e al suo interno tutto si ispira alla Dolce Vita e agli anni '50 hollywoodiani. Opere d'arte contemporanea appese ai muri, arredamento di design, sculture spettacolari, oggetti vintage e piastrelle a effetto maiolica: il Capri Tiberio Palace è un boutique hotel a 5 stelle curatissimo nei dettagli, al cui interno vengono mixati stili ed epoche in modo fresco e contemporaneo.

Gi interni dell’hotel

Dalla piscina panoramica al bar in stile anni '50

Quali servizi offre l'hotel caprese? Al di là delle terrazze e delle camere vista mare, si può organizzare un aperitivo al Jacky Bar, una sorta di Cotton Club ispirato alla Cuba anni '50.

Il Jacky Bar

È possibile poi continuare la serata al ristorante Tiberio Terrace, dove lo chef Nello Siano offre una cucina tipica basata su piatti semplici e gustosi ma realizzati con pochissimi ingredienti. Ci sono poi la Spa, una palestra e una piscina panoramica decorata interamente con delle iconiche maioliche. Agli ospiti viene inoltre data la possibilità di organizzare dei tour dell'isola in vespa, di visitare le ville storiche o, ancora, di ammirare Capri dall'alto con un giro in elicottero.

Il ristorante Terrazza Tiberio

Quanto costano le camere al Capri Tiberio Palace

Il Tiberio Palace conta 54 camere, tutte decorate con arredi vintage, etnici e di design, con una splendida vista sul cristallino mare caprese. La vera chicca, però, è la Bellevue Suite, una camera da star disegnata da Giampiero Panepinto con terrazza, spa, gym e piscina privata.

La One Bedroom suite

Quanto costa passare una notte in questa location? Per un weekend in alta stagione i prezzi partono da 1.650 euro a notte per la Superior Room City View per due persone.

La piscina privata della Bellevue Suite

Se si desidera una stanza panoramica si può scegliere tra la Deluxe Sea View a 2.495 e la One Bedroom Suit Sea View a 4.125. La più costosa non poteva che essere la Bellevue Suit (dove probabilmente J.Lo sta trascorrendo la luna di miele), dove una notte per due persone costa 6.995 euro.