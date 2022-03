J.Lo è la regina degli iHeartRadio Music Awards: sul palco osa con trasparenze e crop top Jennifer Lopez ha ricevuto ieri l’iHeartRadio Icon Award 2022. Sul palco dell’evento ha messo in scena una performance spettacolare e per l’occasione si è cambiata ben 3 volte: ecco tutti i dettagli dei suoi look.

A cura di Valeria Paglionico

Sono quattro decenni che Jennifer Lopez domina la scena internazionale con il suo talento ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona. Non sorprende, dunque, che sia diventata una delle grandi protagoniste degli iHeartRadio Music Awards che si sono tenuti ieri sera a Los Angeles. Oltre ad aver sfilato sul red carpet e a essersi esibita in una performance super adrenalinica, ha anche ottenuto l'ambito iHeartRadio Icon Award 2022, riconoscimento che ha celebrato il suo impatto sulla cultura pop. Per un evento tanto importante poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no, tanto da essersi cambiata per ben 3 volte sul palco.

J.Lo è Icona del 2022

La performance di J.Lo agli iHeartRadio Music Awards è stata leggendaria: ad aprire lo show sono state delle modelle che hanno sfoggiato i suoi look iconici, dallo storico jungle dress al completo fiorato con il mantello di Dolce&Gabbana, fino ad arrivare alla pelliccia a stelle e strisce. Al termine della "sfilata" la popstar ha poi fatto la sua apparizione trionfale sul palco con indosso una maxi pelliccia bianca decorata con la scritta "Equality", un modello personalizzato per lei dal brand Adrienne Landau. Una volta "spogliatasi" ha rivelato una sensuale jumpsuit total black di Fausto Puglisi x Roberto Cavalli, un modello con tagli cut-out sul busto e guanti coordinati tempestati di paillettes.

J.Lo in Fausto Puglisi x Roberto Cavalli

I look di J.Lo agli iHeartRadio Music Awards

Per ritirare il premio Icona dell'anno Jennifer Lopez è riuscita a osare ancora di più: sul palco è apparsa meravigliosa e sensuale in verde militare con indosso un provocante abito di Stephane Rolland. Si tratta di un modello monospalla con una profondissima scollatura a V e una gonna di tulle trasparente che lascia intravedere chiaramente il body.

Leggi anche Seat Music Awards 2020, i look delle star sul palco

Jennifer Lopez in Stephane Rolland

A completare il tutto, una serie di gioielli preziosi e scintillanti di Messika. Non è mancato il terzo cambio look, quello scelto per posare con il premio tra le mani, caratterizzato da pantaloni e crop top di velluto verde bosco e da un cardigan animalier dalla linea morbida. Insomma, la popstar non ha rivali in fatto di bellezza e di stile: chi più di lei poteva essere definita "iconica"?