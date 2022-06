Jennifer Lopez con la figlia Emme sul palco: piume e colori accesi nell’esibizione “di famiglia” All’LA Dodgers Foundation Blue Diamond Gala J.Lo si è esibita in coppia con la figlia Emme dopo averla presentata con il pronome neutro they/them. Se la 14enne ha puntato su un look genderless in fucsia, la popstar ha preferito osare con un mantello di piume.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è una delle cantanti e icone di bellezza più amate e seguite al mondo e, nonostante abbia superato 50 anni, continua a essere in splendida forma e non sorprende che riesca a fare invidia anche alle giovanissime. Di recente ha fatto parlare di lei per un dolcissimo siparietto familiare andato in scena all'LA Dodgers Foundation Blue Diamond Gala, dove si è esibita in coppia con un ospite davvero speciale: la figlia 14enne Emme Maribel Muñiz (nata dalla relazione ormai finita con l’ex compagno Marc Anthony). A fare scalpore è stato soprattutto il pronome neutro they/them usato dalla cantante per presentarla, tanto che gli appariscenti look sfoggiati per l'esibizione sono passati in secondo piano.

Il look genderless di Emme Maribel Muñiz

Non è la prima volta che J.Lo si esibisce in coppia con la figlia Emme, era già capitato in passato prima a un concerto, dove le due si erano vestite in coordinato con dei principeschi abiti di tulle rosso, poi al Super Bowl, dove avevano sorpreso il pubblico tramantelli a stelle e strisce e look total white.Ora le cose sono cambiate e, complice il fatto che la 14enne non si identifica né con il genere maschile, né con quello femminile, ha stravolto il suo stile. Sul palco dell'evento di gala che si è tenuto a Los Angeles ha infatti sfoggiato un completo mannish ma dai dettagli genderless di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, completando il tutto con un microfono arcobaleno. Ha puntato sul trend del total fucsia indossando bermuda, camicia over e calzettoni in tinta. Ha poi arricchito il tutto con un paio di anfibi neri, una canotta total black e un berretto con la visiera coordinato.

Emme Maribel Muñiz in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

J.Lo in verde menta sul palco

Mamma Jennifer è rimasta fedele alla sua passione per il glamour, trasformandosi in una vera e propria diva. Niente tutine seconda pelle o minidress scintillanti, questa volta ha optato per un completo verde menta di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi con pantaloni palazzo, crop top stringato sul décolleté e maxi mantello in jersey di seta con fodera zebrata in bianco e nero, un modello con lo strascico tempestato di appariscenti piume in tinta ricamate a mano.

J.Lo in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Capelli sciolti, make-up curatisimo e microfono di cristalli: la popstar ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion. Come se non bastasse, ha condiviso con orgoglio sui social le foto della figlia in fucsia, a prova del fatto che vive serenamente la sua fluidità di genere.