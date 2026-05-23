I costumi di Off Campus: da Allie che copia il jungle dress di Jennifer Lopez a Hannah in versione coniglietta

Off Campus è la serie tv del momento. I look delle protagoniste Hannah e Allie sono volutamente opposti, ma due in particolare sono diventati virali.

Alla domanda "Cosa stai guardando in questi giorni?" probabilmente una buona percentuale dei nostri contatti ora come ora risponderebbe: Off Campus. È la serie tv del momento e non si parla d'altro: complice anche il passaparola sui social sta scalando velocemente le classifiche di Prime Video, dove sono sbarcati i primi episodi lo scorso 13 maggio. Il successo travolgente fa già sperare nella seconda stagione.

Al momento non c'è una data ufficiale di uscita, ma Louisa Levy ha confermato che la produzione di Off Campus 2 dovrebbe iniziare già il mese prossimo e c'è tutta l'intenzione di completarla rapidamente, per tornare ad allietare i fan. In realtà di materiale da sviluppare ce n'è ancora molto. La storia, infatti, è tratta dai romanzi di Elle Kennedy ed è un saga ambientata in un college degli Stati Uniti. Ogni volume (Il contratto, Lo sbaglio, Il tradimento, L’imprevisto e L’eredità) affronta la love story di un giocatore di hockey della Briar University. Tutti i fan, quindi, ora si chiedono su chi si concentrerà il prossimo capitolo.

Nella prima stagione il pubblico ha conosciuto Hannah e Allie, due amiche dallo stile molto diverso, che riflette i rispettivi caratteri. Se da un lato troviamo una ragazza molto semplice che veste in modo sobrio e minimal, dall'altro c'è una persona decisamente più esuberante e dinamica che ama stare al centro dell'attenzione coi suoi outfit trendy che non passano certo inosservati. La costumista Charlene Akuamoah ha volutamente lavorato in modo da tenere separati i due guardaroba, affinché fossero ben distinti e in un certo senso complementari, così da non essere solo vestiti, ma un modo per raccontare quell'amicizia tra due ragazze così diverse. Una delle scene più virali della prima stagione è quella in cui Allie "copia" il dress jungle di Jennifer Lopez.

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Lo indossa a una festa, per vestirsi come la sua beniamina e riesce ovviamente a catalizzare gli sguardi di tutti su di sé (in particolare quello di Dean). Ricreare quel vestito non è stato affatto semplice, ci sono stati diversi incidenti di percorso, ma la costumista era assolutamente intenzionata a portare a termine la missione! Su Instagram ha raccontato il processo creativo. Tutto è cominciato con la ricerca di un tessuto simile il più simile possibile all'originale. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto: "Una volta arrivato, ci siamo accorte che il colore non era quello giusto. Quindi l'intero rotolo di tessuto ha dovuto essere verniciato con una tinta per ottenere la perfetta tonalità di verde" ha raccontato la costumista.

Dopo aver spruzzato sul tessuto la giusta tonalità di verde, è stato cucito l'abito seguendo la silhouette del modello originale e riproponendo la stessa maxi scollatura bloccata da una spilla floreale sotto l'ombelico. Ha rivelato di aver persino realizzato un abito di riserva qualora il primo si fosse rovinato! "Abbiamo fatto un milione di prove per assicurarci che calzasse a pennello" ha scritto. Alla fine è riuscita a rendere giustizia all'iconico jungle dress, l'abito verde in chiffon di seta di Versace, disegnato da Donatella Versace e indossato da Jennifer Lopez alla 42ª edizione dei Grammy Awards.

In quell'occasione milioni di persone si precipitarono a cercare foto su Google del vestito, che impressionò tutti, ma in rete non ce n'erano, si trovavano solo link testuali. E da quella enorme richiesta che non dava risultati, Google si rese conto che c'era una lacuna tecnologica da colmare: è a quel punto che è nato Google Immagini, che prima del jungle dress non c'era! La cantante ha riproposto l'abito nel 2019, chiudendo una sfilata di Versace a Milano.

Un altro momento molto importante della serie è quello in cui, stravolgendo il proprio stile (per una giusta causa) la protagonista mette da parte top, jeans e golfini per qualcosa di più audace. Ed è in quel momento che viene fuori il costume da coniglietta con corsetto Lace Embrace Atelier, shorts plissettati, stivali e ovviamente orecchie lunghe sulla testa. "Ricordo quanto eravamo tutti scioccati quando abbiamo visto il risultato finale" ha scritto Charlene Akuamoah su Instagram.