Nathan Falco Briatore CEO di una società a 12 anni: ecco di cosa si occupa Classe 2010, Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è trai i CEO più giovani al mondo.

A cura di Daniela Seclì

Classe 2010, ma Nathan Falco Briatore ha già iniziato a seguire le orme imprenditoriali del padre Flavio Briatore. A 12 anni è già CEO di una società, precisamente della Billionaire Bears nft. Il figlio della showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ha aggiornato il suo profilo Instagram, inserendo nella biografia questo dettaglio che non è passato inosservato.

Nathan Falco Briatore CEO a 12 anni: cosa fa la Billionaire Bears

Sul suo profilo Instagram, il dodicenne Nathan Falco Briatore conta già 163mila follower. Nella biografia ha aggiunto un dettaglio che non è sfuggito: CEO del Billionaire Bears nft. Dunque, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si candida a essere tra i Chief Executive Officer (Amministratori Delegati) più giovani al mondo. Ma di cosa si occupa la società menzionata. Sul sito dedicato si legge:

Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!

Gli orsi miliardari di Nathan Falco e il precedente di Samaira Mehta

Dunque, Nathan Falco ha mosso i suoi primi passi come imprenditore, puntando su orsi in 3D "integrati nel metaverso". Quello del figlio di Elisabetta Gregoraci, non è un caso isolato, ma di certo non si parla di una consuetudine. Prima di lui, aveva fatto il giro del mondo la storia di Samaira Mehta, la bambina americana che aveva solo 10 anni quando è diventata CEO della CoderBunnyz. Mehta ha creato un gioco che insegna a programmare. La bambina, che oggi ha 13 anni, ha pensato bene di coniugare tutti i suoi interessi: la sua passione per la programmazione, per i giochi e per i conigli, i suoi animali preferiti. Così è nato CoderBunnyz, che in poco tempo è diventato noto in tutto il mondo.