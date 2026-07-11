Eva Herzigova ha sposato Gregor Marsiaj: le nozze dopo 25 anni d’amore e tre figli

Eva Herzigova ha sposato a Torino l’imprenditore Gregor Marsiaj, suo compagno dal 2001. La coppia ha tre figli e le nozze sono arrivate dopo circa 25 anni d’amore.

La supermodella Eva Herzigova ha sposato oggi a Torino l'imprenditore Gregor Marsiaj, suo compagno dal 2001. La cerimonia civile è stata celebrata nella Sala dei Plebisciti di Palazzo Carignano. Per il matrimonio, i due hanno scelto la città nella quale vivono da anni, pur trascorrendo parte dell'anno a Londra, insieme ai loro tre figli: George (18 anni), Philip (15 anni), ed Edward (12 anni).

Marsiaj, 49 anni, appartiene a una nota famiglia di imprenditori torinesi. Il padre Giorgio è il fondatore e presidente di Sabelt, azienda specializzata nella produzione di sistemi di sicurezza per veicoli stradali e da competizione. Prima di entrare nell'azienda di famiglia, Gregor si è laureato all'Università Bocconi e ha completato la sua formazione negli Stati Uniti, presso l'Università della California. Tra lui ed Eva il colpo di fulmine è scoccato oltre vent'anni fa, quando erano entrambi molto giovani. Dopo la cerimonia, gli sposi hanno festeggiato con circa cento invitati tra parenti e amici in un ristorante stellato di Torino.

Il matrimonio di Eva Herzigova e Gregor Marsiaj

La relazione tra la top model e l'imprenditore ha attraversato anche un momento difficile. Diversi anni fa, Marsiaj fu fotografato mentre baciava un'altra donna in un locale di Praga. Secondo quanto riportato all'epoca, i due avrebbero poi trascorso la notte insieme. Le immagini del tradimento furono pubblicate dal settimanale Chi e la notizia divenne di dominio pubblico in Italia. Nonostante l'episodio, la coppia è riuscita a superare la crisi e a lasciarsi alle spalle quel momento delicato.

Per Herzigova, 51 anni, si tratta del secondo matrimonio. Il primo risale al 1996, quando sposò Tico Torres, batterista dei Bon Jovi. L'unione terminò due anni dopo, nel 1998. Successivamente la modella ha avuto una relazione con il dirigente discografico Guy Oseary, prima di conoscere Gregor Marsiaj.